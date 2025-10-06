Леопард проник в отель в Бандунге и три часа не давал покоя туристам

06 октября 2025, 18:25

В Индонезии дикий леопард напугал туристов, поджидая их у дверей отеля

Фото: Istock / okyela

В индонезийском городе Бандунг дикий леопард оказался на территории гостиницы и вызвал панику среди туристов. Об этом сообщает SHOT.