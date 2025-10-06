Леопард проник в отель в Бандунге и три часа не давал покоя туристам
В индонезийском городе Бандунг дикий леопард оказался на территории гостиницы и вызвал панику среди туристов. Об этом сообщает SHOT.
Инцидент произошёл в одном из отелей в районе, куда часто приезжают путешественники — в том числе для посещения вулканов, которыми славится регион.
Хищника заметили внутри здания — по сообщениям очевидцев, он находился у дверей одного из номеров. Животное не просто забежало и тут же покинуло помещение — на протяжении примерно трёх часов оно оставалось на территории, демонстрируя агрессивное поведение. По словам персонала и гостей, леопард бросался на людей и вел себя крайне беспокойно.
Сотрудники отеля не смогли самостоятельно справиться с ситуацией, и на место прибыли представители местных служб. Только спустя несколько часов хищника удалось поймать.
Никто из туристов не пострадал, но многие испытали сильный стресс. Сейчас они продолжают отдых в том же отеле, а леопарда отправили в зоопарк, где животное находится под наблюдением специалистов.
Как именно дикая кошка проникла в здание, пока неизвестно. Местные власти выясняют, откуда она могла прийти — из природного заповедника или другого места.
