В Санкт-Петербурге школьник ранил сверстника в лицо из ракетницы

06 октября 2025, 18:10

15-летний подросток стрелял из ракетницы в лицо сверстнику в ТЦ Петербурга

Фото: Istock / Nick_Thompson

В Санкт-Петербурге произошёл инцидент с участием двух школьников в торговом центре «Норд». По данным SHOT, 15-летний Амир (имя изменено) поссорился с ровесником Алексеем (имя изменено) и выстрелил в него из ракетницы «Сигнал охотника».