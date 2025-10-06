В Санкт-Петербурге школьник ранил сверстника в лицо из ракетницы
В Санкт-Петербурге произошёл инцидент с участием двух школьников в торговом центре «Норд». По данным SHOT, 15-летний Амир (имя изменено) поссорился с ровесником Алексеем (имя изменено) и выстрелил в него из ракетницы «Сигнал охотника».
В результате выстрела у пострадавшего была повреждена скула. Сейчас с ним работают врачи, оценивается степень травмы и проводится медицинское обследование.
Против Амирa возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»). В случае обвинительного приговора подростку грозит до семи лет лишения свободы.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственных органов. Обстоятельства конфликта устанавливаются.
