Соседи бьют тревогу: в московской многоэтажке регулярно собираются наркоманы

06 октября 2025, 17:26

Жители дома на юге Москвы жалуются на наркопритон в соседней квартире

Фото: Istock / rootstocks

В доме на улице Каспийская 28/4 в Москве жильцы с весны пытаются привлечь внимание властей к квартире, которая, по их словам, превратилась в наркопритон. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».





Соседи утверждают, что ежедневно сталкиваются с людьми в состоянии наркотического опьянения — в подъезде, лифте и общем коридоре. По их словам, в квартире №124 регулярно собираются подозрительные мужчины, и, несмотря на неоднократные вызовы полиции и арест хозяина квартиры на 10 суток в апреле, ситуация не изменилась.





«На 22 этаже постоянно шумно, нетрезвые люди неадекватно громко ведут беседы в общем коридоре днем, глубокой ночью, и на рассвете. Хлопают дверьми. Только на 22 этаже проживают как минимум 5 детей, которые вынуждены сталкиваться с наркоманами и ездить с ними в лифте каждый день», — рассказали жильцы.