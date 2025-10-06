Жительницу Екатеринбурга оштрафовали за парковку на газоне во время атаки дронов в Сочи

06 октября 2025, 17:36

Каршеринг назначил женщине штраф ₽15 тыс. за экстренную парковку при атаке БПЛА

Фото: Istock / Izf

Жительница Екатеринбурга получила штраф от каршерингового сервиса «Делимобиль» за парковку на газоне в Сочи во время воздушной тревоги. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».