Жительницу Екатеринбурга оштрафовали за парковку на газоне во время атаки дронов в Сочи
Жительница Екатеринбурга получила штраф от каршерингового сервиса «Делимобиль» за парковку на газоне в Сочи во время воздушной тревоги. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
Инцидент произошёл вечером 24 сентября: женщина оставила автомобиль рядом с жилым домом, чтобы быстрее укрыться после сигнала тревоги. Позже она обнаружила, что ей начислен максимальный штраф — 15 тысяч рублей — за нарушение условий аренды, согласно которым парковка на траве или грунте запрещена.
По её словам, ситуация была экстренной, однако компания отказалась учитывать обстоятельства и оперативно выставила штраф. Кроме того, женщину предупредили о возможной передаче дела коллекторам, начислении пеней и звонках на работу.
При этом административный штраф за подобное нарушение в городе составляет всего 3 тысячи рублей. Клиентка, пользующаяся сервисом уже три года без нареканий, считает меру чрезмерной и намерена оспаривать решение в суде.
В «Делимобиле» подтвердили, что штраф назначен по договору аренды. Комментарии по поводу воздушной тревоги в Сочи оператор не предоставил.
