Блогера Лерчек отправили под домашний арест

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Суд отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, по делу о незаконном выводе 215 миллионов рублей за пределы России.
Отмечается, что в здании суда женщина расплакалась, прося не давать ей домашний арест, чтобы она могла обеспечивать детей.
Ранее в этот день сообщалось, что под домашний арест отправили и её бывшего супруга Артёма Чекалина.
Вину они оба не признают.
По данным следствия, Чекалины заключали контракты с иностранными компаниями при продаже своих марафонов. После с использованием положных документов они выводили деньги в зарубежные банки. Так, за полгода они смогли нелегальным путём вывезти из России 215 миллионов рублей.
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Ранее в этот день сообщалось, что под домашний арест отправили и её бывшего супруга Артёма Чекалина.
Вину они оба не признают.
По данным следствия, Чекалины заключали контракты с иностранными компаниями при продаже своих марафонов. После с использованием положных документов они выводили деньги в зарубежные банки. Так, за полгода они смогли нелегальным путём вывезти из России 215 миллионов рублей.
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Анастасия Чинкова