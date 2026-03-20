Лерчек заявила на силовиков, которые не пускали ее к врачам

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, подала заявление в СК с требованием проверить действия сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает SHOT.



По информации источника, на стадии предварительного следствия силовики якобы запрещали Лерчек посещать врачей, когда она просила о помощи, находясь под домашним арестом. Из-за этого медики не смогли на ранней стадии диагностировать у блогерши рак желудка.

В заявлении также отмечается, что получение разрешений на медицинские обследования могло ставиться в зависимость от дачи признательных показаний.

Напомним, суд приостановил рассмотрение уголовного дела Чекалиной — его планируют выделить в отдельное производство. У Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами. Из-за онкологии она не может самостоятельно передвигаться.

Лидия Пономарева

