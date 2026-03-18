Возлюбленный Лерчек подтвердил погашение долга в 176 млн рублей
Аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини, возлюбленный блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), подтвердил, что у нее больше нет задолженности перед налоговыми органами. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
По словам Сквиччиарини, долг в размере 176 миллионов рублей полностью погашен. Он отметил, что ранее появившаяся в сети информация соответствует действительности — все обязательства перед налоговой службой закрыты.
Ранее сообщалось, что задолженность блогера погасило неизвестное физическое лицо. При этом личность человека, оплатившего многомиллионный долг, не раскрывается.
Ситуация развивается на фоне серьезных проблем со здоровьем Чекалиной. Известно, что она проходит лечение от онкологического заболевания и курс химиотерапии.
