Лесничий из Серпухова провел урок для первоклассников

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
Специалисты лесничества «Русский лес» провели для школьников уроки на тему леса. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Уроки о лесе и работе лесничих проводятся в школах на постоянной основе.
Кроме этого, первоклассники научились правилам поведения в лесу и что делать если ты потерялся, а также смогли получить ответы на интересующие их вопросы.
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«По приглашению руководства средней школы № 19 имени Романа Катасонова города Серпухова помощник участкового лесничего Михаил Шовкун встретился с первоклассниками и рассказал им о лесных профессиях и объяснил, что такое лесное хозяйство. Оживление и неподдельный интерес вызвала информация о работе лесных пожарных, таксаторов, лесопатологов, инспекторов по охране леса», — поделились в ведомстве.
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Мира Полтева