В Подмосковье выбрали лучшее дерево региона

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Онлайн-голосование за лучшее дерево Московской области завершилось в регионе, победу одержала лиственница из усадьбы Гончаровых в Волоколамском городском округе, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«Лиственница победила со значительным отрывом: она набрала 49% от всех поданных голосов. При этом её самый сильный конкурент — черешчатый дуб из городского округа Воскресенск набрал только 8,2% голосов», — говорится в сообщении.Голосование проводилось с 13 по 31 марта, в нём приняли участие более двух тысяч человек. Теперь лиственница, посаженная ещё в конце XIX века, будет представлять московскую область на федеральном конкурсе «Российское дерево года» в рамках программы «Деревья – памятники живой природы».
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