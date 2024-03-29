В Московской области началось цветение ивы

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
Жителям Подмосковья рассказали, как распознать цветение ивы. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В регионе помимо вербы, начали появляться первые почки на ивах.
Стоит отметить, что также с теплом начнется и медовый сезон у пчеловодов, потому что ива является одним из самых ценных растений-медоносов.
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«Сначала на ветвях из коричневых чешуй появляются белые «барашки» или «пушки», которые постепенно превращаются в цветущие серёжки. Ивы — двудомные растения, и на разных деревьях распускаются только мужские или женские соцветия. Первые имеют более округлую, яйцевидную форму, а вторые — удлинённую. Цветение ивы традиционно ассоциируется с увеличением солнечного дня и приближающейся победой весны над зимой», — поделились в ведомстве.
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Мира Полтева