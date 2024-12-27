Лесничий из Серпухова стал лучшим добровольным пожарным Московской области

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области
В рамках празднования Дня спасателя в пожарно-спасательной части №330 территориального управления №13 ГКУ МО «Мособлпожспас» состоялось торжественное мероприятие, на котором наградили сотрудников, отличившихся в 2024 году, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Среди приглашённых был старший участковый лесничий Шатовского участкового лесничества филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» Евгений Кулаков. Он
принял участие в индивидуальном зачёте конкурса «Лучший добровольный пожарный Московской области 2024», где занял первое место в Подмосковье. Начальник пожарно-спасательного отряда №29 Федеральной противопожарной службы по Московской области, полковник внутренней службы Э. В. Соломатин торжественно вручил ему диплом победителя. Во время соревнований участники проходили тестирование, состоящее из 20 вопросов по охране труда, тактике тушения пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, пожарной и аварийно-спасательной технике, противопожарному водоснабжению, связи и оказанию первой медицинской помощи.
Кроме того, для демонстрации своей боевой подготовки они должны были пройти специальные этапы, включающие выполнение практических упражнений на разных дистанциях. Евгений Вениаминович успешно справился со всеми этапами, продемонстрировав высокие результаты и набрав больше баллов, чем его соперники. Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области При оценке учитывались профессиональные навыки, теоретические знания и практические умения, а также участие в общественных мероприятиях, связанных с профессией.
Общественное учреждение «Добровольная пожарная дружина "Русский лес"» успешно представляет Подмосковье в соревнованиях пожарных дружин различного уровня.
Соревнования проводятся с целью популяризации добровольной пожарной охраны, улучшения знаний, умений и навыков добровольцев в области тушения пожаров и проведения спасательных операций, а также развития физической культуры и спорта в рядах добровольной пожарной охраны.
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Добровольная пожарная команда занимается защитой лесов от возгораний во время пожароопасного периода, участием в совместных учениях и проведением профилактических и информационных мероприятий, направленных на повышение осведомлённости населения о проблеме лесных пожаров.«Работа добровольных помощников имеет огромное значение. Такое природное бедствие, как лесной пожар, требует совместного труда специалистов и волонтеров, бесстрашно вступающих в бой с огненной стихией. Добровольная пожарная дружина "Русский лес" успешно справляется с поставленной задачей и вносит большой вклад в обеспечение пожарной безопасности на землях лесного фонда филиала», — сказал директор филиала Алексей Талалаев.
Общественное учреждение «Добровольная пожарная дружина "Русский лес"» успешно представляет Подмосковье в соревнованиях пожарных дружин различного уровня.
«Все мы болели за нашего сотрудника и ждали от него высоких показателей в этих соревнованиях. Искренне рады его успехам. Сердечно поздравляем с победой и благодарим за приложенные усилия. Команда филиала будет и впредь совершенствовать свое мастерство», — добавил Талалаев.
Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области
Соревнования проводятся с целью популяризации добровольной пожарной охраны, улучшения знаний, умений и навыков добровольцев в области тушения пожаров и проведения спасательных операций, а также развития физической культуры и спорта в рядах добровольной пожарной охраны.
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Дайана Хусинова