В Подмосковье на экологических акциях посадили 180 тыс. деревьев и кустарников

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Свыше 180 тысяч деревьев и кустарников посадили в текущем году на территории Московской области в ходе различных экологических акций, участниками которых стали около 173 тысяч человек, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«В этом году в акциях по восстановлению и сохранению лесов, таких как «Лес будущего», «День в лесу. Сохраним лес вместе» и «День добрых дел», приняли участие 173 тысяч человек. Они посадили более 180 тысяч новых деревьев и кустарников на почти 1,6 тыс. площадок на территориях лесничеств и муниципалитетов», — сказал глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.Он также добавил, что всего с начала проведения экологических акций в Московской области в 2014 году их участниками стали около 2,8 млн человек.
Читайте также:
Комитет лесного хозяйства Московской области подвёл итоги 2024 года
В Московской области после капитального ремонта открылась пятая лесопожарная станция
Из лесов Подмосковья за год убрали около 6,5 тыс. аварийных деревьев
Лев Каштанов