В Подмосковье на экологических акциях посадили 180 тыс. деревьев и кустарников

В период с 2 по 7 января 2025 года парки Московской области предлагают обширную программу мероприятий и фестивалей для всей области. Гостей ожидают праздничные концерты, народные гуляния, горячий чай и разнообразные новогодние шоу, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

4 января в более чем 75 парках Московской области пройдёт мероприятие «Территория чудес», которое объединит гостей праздника и позволит им окунуться в мир русских традиций, фольклора и магии народных обрядов. В рамках концерта выступят творческие коллективы городских округов и иллюзионисты. Все желающие смогут пройти квест «Следы невиданных зверей», поучаствовать в анимационной программе «В кругу друзей» и выступить на открытой сцене. Кроме того, посетителей ждут новогодний спектакль, выставка «Причудливое чудо» и дегустация мандаринов.



Каждый год в парке «Сестрорецкий» городского округа Клин проходит фестиваль «Выходи гулять!». 4 января в 12:00 гостей ждут зимние развлечения с аниматорами, эстафеты, а также турниры по надувному хоккею и хоббихорсингу. Все участники получат в подарок праздничные мандарины.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области





Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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