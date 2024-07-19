Лесным пожарным Подмосковья передали две новые автоцистерны

Видео: пресс-служба Комлесхоза МО
Две пожарные автоцистерны АЦ-10 на базе шасси МАЗ передали в распоряжение лесопожарных формирований Московской области, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Автоцистерны на шасси повышенной проходимости позволяют оперативно тушить лесные пожары в труднодоступных местах. Техника оснащена пожарным и водоподающим оборудованием. Кроме того, такая автоцистерна может транспортировать расчёт лесных пожарных с индивидуальным и групповым снаряжением», — говорится в сообщении.Глава областного Комлесхоза Евгений Агулов отметил, что ранее лесным пожарным передали две автоцистерны АЦ 3.0-40, а до конца года в распоряжение лесопожарных формирований поступил ещё десять единиц спецтехники: бульдозеры, автоцистерны и седельные тягачи для транспортировки гусеничных машин.
Обеспечение лесных пожарных современной техникой проводится в рамках реализации федеральной программы «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».
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Лев Каштанов