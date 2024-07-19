Лесным пожарным Подмосковья передали две новые автоцистерны

Подмосковный чат-бот Денис с начала года собрал более 160 тыс. жалоб пациентов на самочувствие перед записью к врачу. Благодаря искусственному интеллекту он анализирует информацию и предлагает записаться к нужному специалисту, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.