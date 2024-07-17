Общий объём штрафов за костры в лесах Подмосковья составил 11,5 млн рублей

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Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах Московской области с начала года составили около 11,5 млн рублей, об этом в ходе видеоконференции губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями области и главами муниципалитетов доложил председатель Комитета лесного хозяйства региона Евгений Агулов.
«На территории лесного фонда Московской области было выявлено 648 нарушений правил пожарной безопасности, назначено штрафов на 11,5 млн рублей», — сообщил Агулов.Отмечается, что больше всего нарушений было выявлено на территории городского округа Луховицы — 52. На второе место антирейтинга вышел округ Балашиха с 45 нарушениями, а замкнул тройку антилидеров Орехово-Зуевский округ, где выявили 44 нарушения.
Ранее сообщалось, что штрафы за разведение костров в неположенном месте в Московской области для физических лиц составляют до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110 тысяч рублей, для юридических — до 2 млн рублей.
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