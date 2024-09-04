Лесным пожарным Подмосковья передали две новые автоцистерны

Видео: пресс-служба Комлесхоза МО
Две автоцистерны на базе шасси ГАЗ Садко Next передали лесопожарным формированиям Московской области в рамках работы по модернизации их для модернизации материально-технической базы, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Компактные автоцистерны на шасси ГАЗ Садко позволяют оперативно выезжать на тушения лесных пожаров небольшой площади, а именно такие в основном случаются в лесах Подмосковья. На таком автомобиле пожарный расчёт быстро попадает к месту возгорания, а запас воды в 1600 литров даёт возможность ликвидировать пожар», — рассказал глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.Отмечается, что до конца года подмосковным лесным пожарным передадут в рамках реализации нацпроекта «Экология» ещё три единицы спецтехники: седельные тягачи с полуприцепами для транспортировки гусеничной техники к месту пожара.
В Комлесхозе региона также напомнили, что нарушителям правил пожарной безопасности в подмосковных лесах грозят крупные штрафы. Для физлиц они составляют до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до двух миллионов рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.
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Лев Каштанов