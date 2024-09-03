В Ступине семь часов тушили лесной пожар

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Пожар произошёл в Ступинском участковом лесничестве, очаг возгорания находился в четырёх километрах от города Ступино и на момент обнаружения занимал площадь 0,3 гектара, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пожар был обнаружен в ходе видеомониторинга. На место немедленно направили группу лесных пожарных в составе 24 человек, было задействовано девять единиц спецтехники. Из-за ветра площадь пожара увеличилась до одного гектара. На тушение ушло почти семь часов», — говорится в сообщении.Отмечается, что пожар был низовым и возник из-за действий человека. В настоящее время лесная охрана опрашивает свидетелей, чтобы найти виновного в поджоге.
В подмосковном Комлесхозе напомнили, что за поджог, приведший к лесному пожару, виновных ждут крупные штрафы: для физлиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей. Возможна также уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.
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