В Шатуре потушили выявленный системой видеомониторинга торфяной пожар

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В городском округе Шатура ликвидировали торфяной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В Туголесском участковом лесничестве в 1 км от посёлка Туголесский Бор система видеомониторинга обнаружила возгорание на площади 0.5 га. На место направили более 50 человек личного состава лесопожарных формирований и свыше 20 единиц техники. Позже площадь возгорания из-за ветра увеличилась до 0,7 га. Чтобы ликвидировать огонь, потребовалось 9,5 часов», – рассказали в пресс-службе подмосковного Комлесхоза.Там пояснили, что загорелся торфяной слой. Причиной ЧП стали действия человека.
Сотрудники лесной охраны опрашивают возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы, чтобы установить виновных.
В региональном Комлесхозе напомнили об административной и уголовной ответственность за поджог, приведший к лесному пожару. Для физических лиц это штраф в размере до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей.
Предусмотрено также лишение свободы на срок до 10 лет.
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