В Шатуре потушили выявленный системой видеомониторинга торфяной пожар

По делу о получении взятки арестован на два месяца замкомандующего ЛенВО Валерий Муминджанов, сообщает Readovka. Уточняется, что фигурант свою вину не признал и сейчас является подозреваемым. По информации следователей, военный получил взятку в 20 миллионов рублей, оказывая содействие одной организации, чтобы та получила контракт в полтора миллиарда на поставку обмундирования в российские войска.