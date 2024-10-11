Лесным пожарным Подмосковья передали три джипа

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Три полноприводных автомобиля Lada Niva Travel передали лесопожарным формированиям Московской области, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Эти автомобили будут использоваться для транспортировки расчетов или групп лесных пожарных с индивидуальным и групповым снаряжением в Ногинском, Подольском-«Русский лес» и Клинском-Истринском филиалах Центрлесхоза», — рассказал глава Комлесхоза области Евгений Агулов.Отмечается, что машины были приобретены на средства бюджета Московской области, сэкономленные при закупках. Автомобиля оснащены средством контроля ГЛОНАСС, благодаря которому всегда можно узнать их местоположение.
В ведомстве также напомнили, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах Московской области чревато крупными штрафами: для физлиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.
Читайте также:
Юные лесничие из Волоколамского округа завоевали награду Областного слёта
В Московской области выявят незаконную добычу ископаемых в лесах
Звездные участники акции «Сохраним лес» высадили 25-миллионное дерево в Балашихе
Лев Каштанов