В Московской области выявят незаконную добычу ископаемых в лесах

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В Подмосковье стартовало патрулирование лесов в рамках мероприятия «Карьер». Оно продлится до 22 октября, сообщил в Комитете лесного хозяйства Московской области.
«Мероприятие направлено на выявление и пресечение незаконной добычи ископаемых на землях лесного фонда региона, проверку соблюдения требований законодательства на лесных участках, переданных в аренду для разработки месторождений», – рассказал председатель подмосковного Комлесхоза Евгений Агулов.Как отметили в ведомстве, во всех подмосковных лесничествах организованы мобильные группы. К патрулированию вместе с государственными лесными инспекторами Мособллеса привлечены сотрудники территориальных органов МВД, органов местного самоуправления, общественные лесные инспекторы Московской области.
При выявлении фактов незаконной добычи ископаемых на лесных участках земель лесного фонда региона виновные будут установлены и привлечены к ответственности, заверили в Комлесхозе.
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Лора Луганская