Юные лесничие из Волоколамского округа завоевали награду Областного слёта

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
Команда школьного лесничества «Лесные чародеи» Спасской средней школы Волоколамского городского округа впервые приняла участие в Областном слёте школьных лесничеств Московской области и завоевала награду в одной из номинаций, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ребята в течение трёх дней выполняли различные задания, включая подготовку проектов по развитию леса, оказание первой помощи и многое другое. В результате «Лесные чародеи» заняли второе место в номинации «Юный лесовод», — говорится в сообщении.За достойное выступление ребятам вручили грамоты, ценные подарки, дипломы и денежные сертификаты. Коме того, в последний день слёта его участники получили автографы великого хоккеиста Вячеслава Фетисова, который возглавляет общественный совет при Комлесхозе Московской области.
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