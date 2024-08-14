Лесным пожарным Подмосковья передали три новых бульдозера

Видео: пресс-служба Комлесхоза МО
Три гусеничных трактора ЧТЗ Б10МБ с передним прямым отвалом передали противопожарным группировкам подмосковных лесничеств, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Тяжёлая гусеничная техника, такая, как бульдозеры Б10МБ, помогает тушить лесные пожары в самых труднодоступных местах. Эти бульдозеры оснащены защитой от падения деревьев и отвалом, способным перемещать более пяти кубометров грунта. Кроме того, эти модели оборудуются так называемыми болотными гусеницами большей ширины, что кратно повышает проходимость машин», — объяснил председатель областного Комлесхоза Евгений Агулов.Новые бульдозеры передали в распоряжение пожарным Шатурского, Виноградовского-Егорьевского, а также Московского учебно-опытного Сергиево-Посадского филиалов Центрлесхоза.
Читайте также:
Всю подмосковную лесопожарную технику оснастят датчиками ЭРА-ГЛОНАСС
В Комлесхозе назвали главную причину природных пожаров
Лесным пожарным Подмосковья передали две новые автоцистерны
Лев Каштанов