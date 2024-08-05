В Комлесхозе назвали главную причину природных пожаров

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В девяти из 10 случаев лесные пожары вызваны деятельностью человека. Один из главных источников природных пожаров – костёр, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области. Там со ссылкой на огнеборцев Мосооблпожспаса назвали основные причины возникновения природных возгораний.
Как отметили в ведомстве, каждый год лесные массивы страдают из-за неконтролируемых пожаров. Огонь в лесу может возникнуть как по природным причинам, так и по вине человека.
В региональном Комлесхозе напомнили, что разведение костров в лесах Московской области грозит большими штрафами и даже уголовным преследованием. Так, штраф для физлиц составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – до 110 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 тысяч до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок от восьми лет.
Читайте также:
В округе Балашиха открыли лесопожарную станцию
Лесным пожарным Подмосковья передали две новые автоцистерны
В Подмосковье почти в три раза уменьшилось количество лесных пожаров
«Основные причины – непотушенная сигарета; горящая спичка; тлеющий пыж после выстрела охотника; масляная тряпка или ветошь; стеклянная бутылка, преломляющая лучи солнечного света; искры из глушителя транспортного средства; сжигание старой травы или мусора вблизи леса либо торфяника, а также расчистка лесных площадей для сельскохозяйственного использования или обустройства пастбищ с помощью огня. Но одним из главных источников природных пожаров является костёр», – отметили в ведомстве.
В региональном Комлесхозе напомнили, что разведение костров в лесах Московской области грозит большими штрафами и даже уголовным преследованием. Так, штраф для физлиц составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – до 110 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 тысяч до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок от восьми лет.
Читайте также:
В округе Балашиха открыли лесопожарную станцию
Лесным пожарным Подмосковья передали две новые автоцистерны
В Подмосковье почти в три раза уменьшилось количество лесных пожаров
Лора Луганская