Всю подмосковную лесопожарную технику оснастят датчиками ЭРА-ГЛОНАСС

Видео: пресс-служба Комлесхоза МО
Датчики ЭРА-ГЛОНАСС установят на всю подмосковную технику для тушения лесных пожаров до начала будущего года, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Весь лесопожарный и лесохозяйственный транспорт, который используют подведомственные областному Комитету лесного хозяйства организации, к 1 января 2025 года будет оснащены модулями системы ЭРА-ГЛОНАСС. Это позволит координировать действия пожарных расчётов при тушении возгораний, а значит – позволит быстрее ликвидировать лесные пожары», — пояснил глава регионального Комлесхоза Евгений Агулов.Система ЭРА-ГЛОНАСС автоматически передаёт данные о местонахождении транспортного средства в Федеральную государственную информационную систему лесного комплекса (ФГИС ЛК). Кроме того, в систему передаются сведения о номере машины, скорости движения, виде топлива и пр.
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