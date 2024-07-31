В лесах Подмосковья за два летних месяца заблудились около 150 человек

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Почти 150 человек заблудились в лесах Московской области в июне и июле текущего года, всех их удалось найти живыми, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«За два летних месяца в лесах Подмосковья потерялось 147 человек. Все найдены, живы», — сообщил председатель регионального Комлесхоза Евгений Агулов.Больше всего заблудившихся — 22 человека — было в Дмитровском лесничестве. На втором месте по этому показателю оказалось Ступинское, откуда вывели 14 заблудившихся. Третье место разделили Ногинское и Звенигородское лесничества, в каждом из которых потерялись по 12 человек, а четвёртое место заняли Орехово-Зуевское и Клинское лесничество, откуда не смогли самостоятельно найти дорогу домой 11 человек.
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