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В лесах Подмосковья за два летних месяца заблудились около 150 человек

31 июля 2024, 14:01
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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Почти 150 человек заблудились в лесах Московской области в июне и июле текущего года, всех их удалось найти живыми, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.


«За два летних месяца в лесах Подмосковья потерялось 147 человек. Все найдены, живы», — сообщил председатель регионального Комлесхоза Евгений Агулов.
Больше всего заблудившихся — 22 человека — было в Дмитровском лесничестве. На втором месте по этому показателю оказалось Ступинское, откуда вывели 14 заблудившихся. Третье место разделили Ногинское и Звенигородское лесничества, в каждом из которых потерялись по 12 человек, а четвёртое место заняли Орехово-Зуевское и Клинское лесничество, откуда не смогли самостоятельно найти дорогу домой 11 человек.

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#грибники
TikTok оштрафовали за невыполнение предписания Роскомнадзора
31 июля 2024, 15:34

Фото: iStock/blinow61

Таганский районный суд Москвы оштрафовал TikTok на четыре миллиона рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Согласно постановлению мирового судьи, компания TikTok была признана виновной в совершении административного правонарушения по статье соответствующего кодекса о невыполнении предписания Роскомнадзора. Теперь компания должна будет выплатить штраф в размере четырёх миллионов рублей.

Ранее в этот суд оштрафовал Google за аналогичное правонарушение. Однако в случае с этой компанией выплатить придётся уже пять миллионов рублей.

2 мая этого года стало известно, что TikTok полностью возобновил работу в России.

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#роскомнадзор
#приложения
#суд
#штраф
#москва
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Страстный поцелуй Макрона и министра спорта на открытии Олимпиады вызвал переполох
31 июля 2024, 15:29

Фото: сайт Кремля

Во время церемонии открытия Олимпийских игр президент Франции Эммануэль Макрон получил страстный поцелуй от министра спорта Амели Удеа-Кастера, что вызвало переполох во Франции. Об этом пишет The Telegraph.
Удеа-Кастера, которой тоже 46 лет, обняла французского лидера и страстно поцеловала его в щеку, что удалось запечатлеть фотографам. Согласно информации источника, в этот момент премьер-министр Франции Габриэль Атталь в смущении смотрел в сторону, когда Макрон и министр приветствовали друг друга.

Французские средства массовой информации назвали поцелуй министра с президентом довольно любопытным. Реакция супруги ​Макрона ​на произошедшее ​неизвестна.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

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#олимпиада 2024
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Готовность благоустройства Кучинского леса в Балашихе достигла 30%
31 июля 2024, 15:29

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Лесопарк «Кучинский лес» благоустраивают на территории городского округа Балашиха, в настоящее время масштабный проект реализован на 30%, завершить первый этап благоустройства планируется в будущем году, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«Кучинский лесопарк — это востребованное место отдыха у гостей и жителей региона. В рамках благоустройства мы обновим существующую инфраструктуру и создадим пространство для всесезонного отдыха детей и взрослых, где будут учтены интересы разных групп населения», — отметил глава областного министерства Михаил Хайкин.
Благоустройство проводится на площади 115 гектаров. Там проложат около 3.5 км велосипедных дорожек, оборудуют экотропу, установят детские площадки и разнообразные спортивные площадки включая зоны для стритбола, настольного тенниса игры в шахматы. Будет и специальная спортплощадка для пожилых людей. Предусмотрены также зоны для пикников, кафе и места для разведения костров.

Благоустройство проводится в рамках реализации региональной программы «Парки в лесу».

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#балашиха
#благоустройство
#лес
#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
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ЛДПР предложила ужесточить наказание за фиктивную выдачу сертификатов мигрантам
31 июля 2024, 15:28

Фото: iStock/shironosov

Депутатов ЛДПР с лидером партии Леонидом Слуцким призвала ввести уголовную ответственность вплоть до лишения свободы вплоть до пяти лет за выдачу иностранным гражданам фиктивного сертификата о знании русского языка, истории и законодательства России.
Авторы проекта отметили, что в последнее время число случаев фиктивного приёма экзамена по русскому языку лишь увеличилось. В то же время, как передаёт RT, нарушения должностными лицами из образовательных организаций правил и требований сдачи экзамена по русскому языку для мигрантов наказывается лишь штрафом от 30 до 50 тыс. рублей без уголовного наказания.

А вот поддержка и защита прав граждан, принимающих участие в СВО, наоборот, находится на особом контроле у правоохранителей. Так, замруководителя Главного управления ФССП России по Санкт-Петербургу Кристина Кашина сообщила, что с начала этого года в отношении участников спецоперации уже приостановлено 5,4 тыс. исполнительных производств. В беседе с «Петербургским дневником» она добавила, что с февраля 2022 года было приостановлено более 15 тыс. подобных производств.

Ранее российские военные, действующие участники спецоперации, записывали видеообращение к мигрантам, где призвали их соблюдать законы России.

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#госдума
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#законы
#рф
#мигранты
#образование
#наказание
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Жительницы Москвы могут забеременеть от Павла Дурова
URA.RU: в Москве нашли клинику, где можно забеременеть от Павла Дурова
31 июля 2024, 15:03

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Жительницы России могут забеременеть от создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Его биоматериал обнаружен в одной из линик репродуктивных технологий в Москве, сообщило издание URA.RU.
Отмечается, что была обнаружена анкета донора спермы, которая с большей степенью вероятности принадлежит Дурову. В анкете указано, что рост донора составляет 176 сантиметров, он брюнет, с карими глазами и европейским типом внешности. По знаку зодиака Весы. По образованию профессор, доктор филологических наук.

Также в анкете указаны любимые фильмы и книги донора, которые полностью совпадают с предпочтениями Дурова, о которых он говорил в своих интервью. На момент сдачи биоматериала работал программистом и предпринимателем.

В клинике уточнили, что данный биоматериал не передаётся в другие подобные центры.

Ранее Дуров сообщил, что является отцом более сотни детей из 12 стран мира. Он рассказал, что принял решение о сдаче спермы, когда его друг сообщил о проблемах с фертильностью. Лидерами по использованию его биоматериала стали Пермский и Краснодарский края, Ленинградская и Свердловская области, Татарстан.

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#беременность
#москва
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#клиника
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В историческом центре Коломны начался дорожный ремонт
31 июля 2024, 14:54

Фото: Марина Анисимова

Капитальный ремонт Полянской улицы стартовал в историческом центре горда Коломна, работы проводятся в рамках реализации годового плана по обновлению муниципальных дорог, передаёт корреспондент Марина Анисимова.
По мнению горожан, Полянская улица давно нуждалась в ремонте.

«В прошлом году здесь делали ямочный ремонт, но это временная мера. Всё же нет ничего лучше, чем хороший новый асфальт», – заявил житель Коломны Александр.
На время ремонта водителей попросили не парковать машины на выделенных участках и с пониманием отнестись к временным ограничениям.

Улица Полянская ведёт к железнодорожной станции Коломна, каждый день ей пользуются сотни автомобилистов и пешеходов.

Всего в текущем году в городском округе Коломна планируется отремонтировать около 30 километров региональных и муниципальных дорог. Их полный список размещён на сайте муниципальной администрации.

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#коломна
#ремонт дорог
#дороги
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«Теряет бизнес»: адвокат раскрыл, с чем останется глава Wildberries Бакальчук при разводе
Адвокат Карабанов: имущество будет делиться между супругами Бакальчук поровну
31 июля 2024, 14:27

Фото: iStock/utah778

Самая богатая женщина России, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и ее супруг Владислав оказались в центре скандала. Семейная пара решила расторгнуть брак. Татьяна подтвердила подачу в суд иска о разводе.
Российский адвокат, правозащитник и общественный деятель, председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Карабанов Александр Львович в беседе с «Радио 1» рассказал о последствиях развода для бизнеса.

«Могу предположить, что у бизнесменов такого уровня все финансовые вопросы определены в рамках брачного договора, если мужчине принадлежит 1% ООО «Вайлдберриз», скорее всего, это и есть отсылка к их брачному договору. Вполне вероятно муж может в судебном порядке изменить условия договора, но для этого нужны очень серьезные основания», — рассказал он.

Съемная квартира и развод: первое заявление главы Wildberries Бакальчук о жизни и бизнесе
Съемная квартира и развод: первое заявление главы Wildberries Бакальчук о жизни и бизнесе

Адвокат отметил, что Владислава, скорее всего, отстранили от управленческих решений, он понимает, что теряет бизнес, поэтому пытается выторговать себе более выгодные условия, через манипуляции.

«Позиция у них очень сильно разнится. Я склонен верить жене, которая дала открытое интервью. Она объяснила, что это семейные отношения и её никто не воровал. Если брачного договора у них нет, то всё совместно нажитое имущество будет делиться между супругами поровну», — заключил специалист.

Напомним, что о начале бракоразводного процесса первым сообщил Владислав Бакальчук в беседе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Последний в своем телеграм-канале рассказал, что знаком с предпринимателем более десяти лет, поэтому намерен «вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес». Глава Чечни назвал ситуацию с Wildberries «рейдерским захватом». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бизнес
#имущество
#адвокат
#отношения
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Расписание вечерних аэроэкспрессов до Шереметьево изменится в августе
31 июля 2024, 14:25

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения поездов «Аэроэкспресс», курсирующих между Москвой и аэропортом Шереметьево, будет меняться в некоторые дни августа в связи с плановыми работами на железной дороге, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на компанию-перевозчика.
«Будет скорректировано расписание поездов, которые ездят поздно вечером», — отмечается в сообщении.
Узнать актуальный график движения аэроэкспрессов можно на сайте перевозчика. Кроме того, пассажирам напомнили, что добраться до аэропорта Шереметьево можно на экспресс-автобусах, отправляющихся от станции метро «Ховрино». Автобусы до терминалов В и С отходят каждые восемь минут, до терминала D — каждые 15-20 минут.

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#график
#минтранс мо
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Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков детям
31 июля 2024, 14:19

Фото: iStock/Mauro-Matacchione

Госдума приняла в окончательном чтении закон о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним.
В пояснительной записке говорится, что в Госдуму поступают многочисленные обращения, касающиеся запрета розничной продажи несовершеннолетним энергетиков. До введения ограничений подростки могли абсолютно свободно покупать напитки и употреблять их в неограниченных количествах, что наносит серьёзный вред здоровью, в частности, сердечно-сосудистой системе.

С введением правил, которые вступят в силу 1 марта 2025 года, продавцы смогут отказывать в продаже энергетика лицу, чьё совершеннолетие находится под вопросом, а также при непредоставлении документа, позволяющего установить возраст покупателя.

Ранее в беседе с ТАСС первый зампред комитета ГД по экономической политике Надежда Школкина уточняла, что вред энергетических напитков доказан клинически. Они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и иных заболеваний.

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#госдума
#запрет
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#дети
#напитки
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