В подмосковных лесах с начала года заметили более 4,1 тыс. нарушений

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В Подмосковье с начала года выявили более 4,1 тыс. нарушений лесного законодательства.
Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
По данным подмосковного Комлесхоза, больше всего нарушителей установили в Волоколамском (636), Истринском (379) и Ступинском (212) городских округах.
Для физлиц за подобные нарушения предусмотрены штрафы до 60 тыс. рублей, для юрлиц – до 2 млн рублей. Помимо штрафов, статья 100 Лесного кодекса России обязывает нарушителей возместить вред, причинённый природным объектам.
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«С начала 2024-го инспекторы лесной охраны при патрулировании лесного фонда зарегистрировали 4 тыс. 138 нарушений. В основном они связаны с нарушением правил пожарной и санитарной безопасности, самовольным занятием лесных участков, незаконной рубкой и повреждением деревьев. В 75% случаев нарушители установлены», – отметил Агулов.
По данным подмосковного Комлесхоза, больше всего нарушителей установили в Волоколамском (636), Истринском (379) и Ступинском (212) городских округах.
Для физлиц за подобные нарушения предусмотрены штрафы до 60 тыс. рублей, для юрлиц – до 2 млн рублей. Помимо штрафов, статья 100 Лесного кодекса России обязывает нарушителей возместить вред, причинённый природным объектам.
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Лора Луганская