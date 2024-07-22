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В подмосковных лесах с начала года заметили более 4,1 тыс. нарушений

22 июля 2024, 14:59
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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В Подмосковье с начала года выявили более 4,1 тыс. нарушений лесного законодательства.
Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
«С начала 2024-го инспекторы лесной охраны при патрулировании лесного фонда зарегистрировали 4 тыс. 138 нарушений. В основном они связаны с нарушением правил пожарной и санитарной безопасности, самовольным занятием лесных участков, незаконной рубкой и повреждением деревьев. В 75% случаев нарушители установлены», – отметил Агулов.


По данным подмосковного Комлесхоза, больше всего нарушителей установили в Волоколамском (636), Истринском (379) и Ступинском (212) городских округах.

Для физлиц за подобные нарушения предусмотрены штрафы до 60 тыс. рублей, для юрлиц – до 2 млн рублей. Помимо штрафов, статья 100 Лесного кодекса России обязывает нарушителей возместить вред, причинённый природным объектам.

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#природа
Продолжается приём заявок на конкурс лучших практик в сфере национальных отношений
22 июля 2024, 14:57

Фото: iStock/Pavel Sukhov

Конкурс лучших практик в сфере национальных отношений проводится в России в седьмой раз, приём заявок на участие стартовал 10 июля и продолжится до 20 октября, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей РФ.
«Конкурс призван выявить лучшие практики и инициативы, направленные на упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, гармонизацию межнациональных отношений и сохранение и развития этнокультурного многообразия страны», — говорится в сообщении.
Конкурс проводится в шести номинациях, в числе которых «Лучшие практики в сфере народной дипломатии», «Лучшие проекты, направленные на сохранение национальных языков, культур, традиций народов Российской Федерации», «Лучшие практики коммерческих организаций, реализующих проекты в сфере национальных отношений» и пр.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на странице проекта.

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#национальность
#россия
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У нового детсада в Лобне устанавливают игровые комплексы
22 июля 2024, 14:39

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Возведение детского сада, рассчитанного на 330 воспитанников, завершается в микрорайоне Катюша в Лобне, строительная готовность объекта уже превысила 95 процентов, рабочие завершают отделку помещений и обустройство прилегающей к детсаду территории, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«На объекте ведётся пусконаладка инженерных сетей, электромонтажные работы, сборка и расстановка мебели, установка сантехнического оборудования. Рядом с детским садом рабочие устанавливают качели в виде дельфинов и лошадок, а также скамейки и песочницы», — говорится в сообщении.
В работах задействованы 50 человек, используется три единицы техники. Сдать детский сад в эксплуатацию планируется в августе этого года.

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#министерство строительного комплекса мо
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В Госдуму внесли проект об освобождении Неверова от должности вице-спикера
22 июля 2024, 14:18

Фото: istock/Konstantin Aksenov

В Госдуму внесли проект об освобождении депутата Сергея Неверова от должности вице-спикера. Законопроект отправила в нижнюю палату парламента думская комиссия по регламенту и обеспечению деятельности. Рассмотреть его собираются во вторник, 23 июля.
Ранее сообщалось, что перед вторым чтением законопроекта о режиме высылки иностранцев из РФ, в документ внесли поправки, согласно которым мигранты смогут выехать из страны даже несмотря на просроченный паспорт.

Уточнялось, что выезд смогут разрешить по любому удостоверяющему личность документу, в том числе с вышедшим сроком действия или с техническими неисправностями, главное чтобы он позволял определить личность.

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#джо госдума
#законопроект
#комиссия
#парламент
#депутат
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Верховный суд утвердил приговор по последнему делу Навального*
Верховный суд оставил без изменения приговор Навальному* по делу об экстремизме
22 июля 2024, 14:11

Фото: iStock/gorodenkoff

Верховный суд оставил в силе приговор Алексею Навальному* по делу о создании экстремистского сообщества. Об этом сообщает «Интерфакс».
Уточняется, что речь о деле об экстремистском сообществе, по которому Навальному* дали девятнадцать лет колонии особого режима. Алексей Навальный* был признан виновным в формировании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и иных преступлениях.

Заседание суда состоялось во вторник, 2 июля.

Напомним, Алексей Навальный* умер в исправительной колонии №3 16 февраля текущего года. С 2021 года Навальный* находился под стражей, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный.

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*Включен в список террористов и экстремистов
#суд
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#производство
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#навальный
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В озере в Луховицах нашли сразу три краснокнижных вида животных
22 июля 2024, 14:05

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Представителей трёх редких видов животных обнаружили зоологи в одном из озёр в городском округе Луховицы — ужа, тритона и жабу-чесночницу, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«В одном из луховицких озер специалисты обнаружили сразу три вида животных, занесенных в Красную книгу Московской области: и чесночницу обыкновенную, гребенчатого тритона и ужа обыкновенного», — уточнил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.
Он подчеркнул, что проживание в водоёме представителей редких видов фауны указывает на экологическое благополучие озера и его здоровую и стабильную экосистему. Важнейшими благоприятными факторами являются чистая вода и большая кормовая база.

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В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 110 человек
22 июля 2024, 13:47

Фото: iStock/marchmeena29

Свыше 110 человек расселили из аварийного жилья в шести городских округах Московской области на минувшей неделе, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона в понедельник, 22 июля.
«Из аварийного жилья были переселены 111 человек, всего было расселено 43 аварийных помещения общей площадью более 2006 квадратных метров, расположенных в Сергиево-Посадском округе, Клину, Шатуре, Ступине, Серпухове и Пушкинском округе», — говорится в сообщении.
Переселенцы получили квартиры в новостройках, на вторичном рынке жилья или сертификаты на приобретение недвижимости. Такие сертификаты переселенцы из ветхих домов могу использовать при покупке квартир в любом районе Московской области. Расселение аварийного жилья проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

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В РФ запретят получать права на снегоходы и квадроциклы без экзаменов
22 июля 2024, 13:21

Фото: istockphoto / IgorTsarev

В России планируют закрыть возможность получения прав на управление снегоходами, которая ранее была доступна.
В России могут запретить получать права на вождение квадроциклов, трициклов и снегоходов без сдачи соответствующих экзаменов. Эти поправки в законодательство разработало МВД.

«Если поправки примут, то изменится порядок получения водительских прав. Водители, у которых есть права категории В1, смогут управлять транспортом с мотоциклетной посадкой только после сдачи экзамена на категорию А или прохождения обучения на транспорте с мотоциклетным рулём. Тех, кто будет нарушать эти правила, будут штрафовать на сумму до 15 тысяч рублей за вождение без прав», — поделились в Газета.ру.

Ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили законопроект о смягчении санкций для некоторых водителей, скрывшихся с места ДТП. Это будет касаться ситуаций, когда нет серьёзных последствий для участников аварии.

Ещё одна инициатива — ввести скидку в 50% на штрафы за неправильную парковку.

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Подмосковные парки за неделю посетили более 1,8 млн человек
22 июля 2024, 12:59

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Свыше 1,8 млн человек приняли парки Московской области за минувшую неделю — с 15 по 21 июля, число посетителей выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 201 тысячу, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.
«Парки на прошлой неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Подмосковья. Всего на территории региона функционирует 194 парка культуры и отдыха», — отметил глава областного Минблагоустройства Михаил Хайкин.
Самым посещаемым парком Подмосковья на прошлой неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе — там побывали 88 тысяч человек. На второе место вышел парк Толстого в Химках, принявший за семь дней 56 тысяч гостей. На третьем месте оказался Центральный парк в Пушкине с 43 тысячами посетителей. Четвёртое место занял Сестрорецкий парк в Клину, где побывали 40 тысяч человек, а замыкает недельный топ-5 популярности парк Мира в Мытищах с 39 тысячами гостей.

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Подмосковные школьники отправились в китайский образовательный лагерь
22 июля 2024, 12:53

Фото: пресс-служба Минобразования МР

Группа учеников лицея №14 имени М.М. Громова в подмосковном Жуковском отправилась в летний образовательный лагерь в китайском городе Сиань, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Поездка была организована благодаря сотрудничеству лицея с Сианьским транспортным университетом. В рамках церемонии открытия профессор университета прочёл присутствующим лекцию о глобализации. Кроме того, был организован торжественный обед, на котором ребята из Подмосковья смогли попробовать национальные блюда Китая», — говорится в сообщении.
В лагере для подмосковных школьников организовали занятия по китайскому языку, уроки каллиграфии и кунг-фу. В работе лагеря также приняли участие волонтёры и студенты из Индонезии, Кореи, Узбекистана, Мьянмы, Камбоджи и других стран.

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