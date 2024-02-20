Лесопарк «Дубки» в Апрелевке откроют в этом году

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Благоустройство лесопарка «Дубки» ведётся в городе Апрелевка Наро-Фоминского городского округа, завершить работы планируется в 2024 году, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«На территории лесопарка будут обустроены прогулочные дорожки, спортивная и детская площадки, зоны для тихого и активного отдыха, а также велосипедная трасса, которую зимой можно будет использовать для катания на лыжах. В лесопарке установят уличное освещение, поставят лавочки, урны и модульные туалеты», — говорится в сообщении.У входа в лесопарк будет оборудована парковка, а в центральной части появится кафе и пункт проката спортивного инвентаря. Кроме того, будет отгорожена специальная площадка для выгула собак.
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