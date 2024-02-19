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В Подмосковье составили топ-5 самых посещаемых парков

19 февраля 2024, 11:58
Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Более миллиона человек побывали в парках Московской области за минувшую неделю — с 12 по 18 февраля, о том, какие парки оказались самыми популярными, рассказали в пресс-службе Минблагоустройства региона.

«Самым посещаемым оказался парк «Пехорка» в Балашихе: на прошлой неделе там побывали 39 тысяч человек. Второе место по популярности занял парк имени Толстого в Химках: он принял 38 тысяч гостей. На третьем месте по итогам недели оказался Фабричный парк в Истре с 30 тысячами посетителей. Четвёртое место рейтинга занял парк Мира в Мытищах, где было зафиксировано 27 тысяч посещений, а замыкает топ-5 парк имени Лазутиной в Одинцовском городском округе с 21 тысячей гостей», — говорится в сообщении.
Всего за неделю в парках Московской области побывали 1,1 млн человек — на 204 тысячи посетителей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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#министерство благоустройства мо
#рейтинг
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Глав ЛНР и Херсонской области Пасечника и Сальдо отравили
19 февраля 2024, 13:07

Фото: iStock/maxim4e4ek

Глава ЛНР Леонид Пасечник был отравлен фенольными соединениями в декабре 2023 года. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он пояснил, что ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов. Кириллов добавил, что подобным способом был отравлен глава Херсонской области Владимир Сальдо в августе 2022 года.
На наличие токсичных веществ в крови глав регионов указали результаты проведенных медицинских исследований.

По словам Кириллова, известен ещё ряд прецендентов с отравлением высокопоставленных лиц страны. По этим фактам ведется расследование.

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#всу
#россия
#сбу
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В Химках отремонтируют дом детского творчества «Созвездие»
19 февраля 2024, 12:58

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт дома детского творчества «Созвездие» проведут в городском округе Химки, в настоящее время подряд на работы выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и выполнить ремонтные работы с постановкой оборудования, необходимого для функционирования объекта», — отмечается в сообщении.
Начальная цена лота составляет 168 млн 774 тысячи 620 рублей. Приём заявок завершится 6 марта. Ремонт будет проводиться в рамках реализации региональной программы «Образование Подмосковья» на 2020–2025 годы.

Центр «Созвездие» расположен по адресу: город Химки, улица Панфилова, дом №14.

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#химки
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#дом культуры
#комитет по конкуретной политике мо
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Суд взыскал с хозяйки земли в Ступине 18 млн рублей за гигантскую свалку
19 февраля 2024, 12:37

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Ступинский городской суд принял решение взыскать 18 млн рублей с владелицы земельного участка в деревне Колдино городского округа Ступино за ущерб, нанесённый нелегальной свалкой, решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.
«Владелица земли не обеспечила контроль за сохранностью земель. Из-за её попустительства неизвестные свозили на участок отходы, общий объём которых составил 242 кубических метра. Нелегальная свалка заняла почти 500 квадратных метров», — уточнил глава регионального министерства Тихон Фирсов.
Сумму ущерба, нанесённого почвам, рассчитали эксперты. По их оценке, она составила более 18 млн рублей. Теперь эти деньги заплатит нерадивая хозяйка земли.

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#суд
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Гендиректора «Ленфильма» Щербакова объявили в розыск
19 февраля 2024, 12:21

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

МВД России объявило в розыск генерального директора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова. Соответствующая информация размещена в базе ведомства.
МВД России объявило в розыск генерального директора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова. Соответствующая информация размещена в базе ведомства. В настоящее время статья, по которой МВД разыскивает Щербакова не приведена.

Прежде столичный суд объявил в розыск писателя Бориса Акунина*. Кроме того, по решению суда он был заочно арестован.

Уголовное дело в отношении поэта возбуждено по факту его неоднократных призывов к террористической деятельности и публичном оправдании терроризма. ​Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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#мвд
#розыск
#информация
#рф
#фильм
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Военкора Андрея Коца задержали с марихуаной в Москве
19 февраля 2024, 12:14

Фото: iStock/artolympic

В ночь на 10 февраля в Москве задержали журналиста РИА Новости Андрея Коца с пакетиком марихуаны, он также является братом военкора «Комсомольской правды» Александра Коца. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, полицейские остановили мужчину на улице Декабристов для проверки документов. Он сильно нервничал и тогда сотрудники решили его досмотреть. Тогда у него был обнаружен сверток с неизвестным веществом. Однако позже экспертиза установила, что в пакетике было два грамма марихуаны. Коц объяснил, что купил наркотик и снял закладку с тыльной стороны дома.

Уголовное дело Коцу не грозит, ввиду небольшого веса запрещенного вещества. Сам же военкор информацию о своем задержании не подтвердил.

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#полицейские
#сотрудники
#дома
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Кинолог Голубев предостерёг хозяев от содержания собаки на цепи
19 февраля 2024, 12:13

Фото: Istockphoto / paulprescott72

Загородная жизнь собаки не должна проходить на привязи или на цепи – это большое заблуждение. Подобное содержание может привести к серьёзным последствиям как для хозяина, так и для питомца. Об этом «Радио 1» заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Кем бы вы ни считали собаку – другом, напарником или охранником, она прежде всего живое существо, которому важны внимание, забота и комфорт. Посадив питомца на цепь, вы ухудшите состояние здоровья любимца и ваши взаимоотношения», – сказал кинолог.
Он пояснил, что цепное содержание негативно влияет на здоровье собаки: короткая цепь и отсутствие прогулок скажутся на её суставах, мышцах и позвоночнике. Если животное хорошо кормят, то рано или поздно без движения оно наберет лишний вес. Могут начаться проблемы с сердечно-сосудистой системой и обменом веществ. Кроме того, такое содержание может спровоцировать агрессивное поведение собаки.
«Без должного внимания и социализации вы получите дикое животное, которое будет охранять свою территорию, порой даже от самого хозяина. Собака может начать лаять, пытаться вырваться из цепи, разлизывать шерсть или наоборот стать апатичной и вялой. В этом случае животное может даже навредить себе: любой резкий рывок из-за ограничения может повредить шее. Кроме того, в случае встречи с диким животным у питомца не будет шансов убежать или скрыться», – добавил собеседник «Радио 1».
Если вы решили, что питомец будет жить на улице, то лучшим вариантом будет сделать для собаки просторный вольер. Он должен быть безопасным и комфортным, чтобы собака могла прятаться от жары и холода. Важно, чтобы питомец мог спокойно вставать в полный рост, вытягиваться и перемещаться в рамках вольера.

Нельзя забывать и про будку. Она должна быть выполнена из прочных и качественным материалов и подходить собаке по размеру. Рекомендуется утеплить пол помещения, надёжно закрыть крышу для защиты от дождя и снега.

Но даже вольерное содержание не освобождает владельца от ежедневных прогулок с собакой. Важно выходить с питомцем за пределы участка, чтобы он мог социализироваться и сбрасывать энергию. В противном случае собака может начать беспричинно лаять, бросаться на других животных, выть и подкапывать границы вольера, заключил Голубев.

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#собака
#животные
#кинолог
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ФСБ показала кадры с «агентом-инвалидом» СБУ, закладывающим взрывчатку под машину
19 февраля 2024, 12:10

Фото: iStock/irene_rebrova

Агент СБУ под видом инвалида пытался заминировать автомобиль политика в Запорожье. О соответствующей видеозаписи с камер видеонаблюдения сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
На видеозаписи видно, как мужчина под видом инвалида якобы спотыкается и падает перед автомобилем. Затем злоумышленник закладывает под капот машины предмет, встает, подбирает трость и уходит.

Ранее сообщалось, что агент СБУ, планировавший теракт против одного из политиков Запорожской области был ликвидирован при задержании. Мужчина оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и был нейтрализован. При обыске в его доме было обнаружено оружие, в том числе детонатор для взрывного устройства. ​

Мужчина был завербован СБУ в начале 2024 года.

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#оружие
#фсб
#теракт
#мужчина
#машины
#сбу
#запорожская область
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Стало известно, за выращивание какого цветка может грозить тюрьма
Гаврилов: выращивание ипомеи трехцветной может привести к аресту или штрафу
19 февраля 2024, 11:58

Фото: iStock/LegART

Выращивание на садовом участке ипомеи трехцветной может привести к штрафу и даже к реальному уголовному наказанию. Об этом рассказал депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.
«Если количество вьюнов ипомеи превышает десять на участке, независимо от стадии развития, то физические лица могут быть арестованы на срок до 15 суток или оштрафованы на сумму в пять тысяч рублей», - цитирует РИА Новости Гаврилова.

При этом до двух лет тюрьмы можно получить, если на участке растет более ста вьюнов ипомеи трехцветной. Также чревато реальным уголовным наказанием хранение или получение трех граммов семян данного цветка.

По словам Гаврилова, ипомея трехцветная является токсичным растением, поэтому за его выращиванием требуется особый контроль. При этом он пока затруднился ответить на вопрос, как именно будет осуществляться контроль за выращиванием растения на участке.

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#растения
#хранение
#контроль
#новости
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МЧС предупредило о необходимости оснащения печей искроуловителями
19 февраля 2024, 11:24

Фото: istockphoto/Grigorev_Vladimir

Трубы отопительных печей должны в обязательном порядке быть оснащены специальными устройствами для улавливания летящих искр — искроуловителями. Чистка дымоходов и печей от сажи и копоти должна проводиться перед началом отопительного сезона.
Затем, в процессе эксплуатации, дымоходы и трубы следует прочищать не реже, чем каждые три месяца, напоминают специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций России. Раскалённая копоть, летящая из трубы, может легко привести к возгоранию как своего дома, так и соседних.

Специалисты профильного научно-исследовательского института МЧС России разработали модель искроуловителя, рекомендуемого к обязательному использованию в домах с печным отоплением. Это специальные огнеупорные металлические сетки с ячейками размером не более чем 5 на 5 миллиметров, говорится в методике пожарной безопасности дома, разработанной в том же НИИ.

Сотрудники МЧС также напоминают, что печи и трубы должны быть отштукатурены и побелены. Золу из них следует помещать в несгораемые ёмкости, расположенные на расстоянии не ближе 15 метров от жилых и хозяйственных построек.

О проверках соблюдения перечисленных норм противопожарной безопасности и о штрафных санкциях за их неисполнение не сообщается.

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#пожарная безопасность
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