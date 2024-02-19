В Подмосковье составили топ-5 самых посещаемых парков

Загородная жизнь собаки не должна проходить на привязи или на цепи – это большое заблуждение. Подобное содержание может привести к серьёзным последствиям как для хозяина, так и для питомца. Об этом «Радио 1» заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.