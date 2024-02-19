В Подмосковье составили топ-5 самых посещаемых парков

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Более миллиона человек побывали в парках Московской области за минувшую неделю — с 12 по 18 февраля, о том, какие парки оказались самыми популярными, рассказали в пресс-службе Минблагоустройства региона.
«Самым посещаемым оказался парк «Пехорка» в Балашихе: на прошлой неделе там побывали 39 тысяч человек. Второе место по популярности занял парк имени Толстого в Химках: он принял 38 тысяч гостей. На третьем месте по итогам недели оказался Фабричный парк в Истре с 30 тысячами посетителей. Четвёртое место рейтинга занял парк Мира в Мытищах, где было зафиксировано 27 тысяч посещений, а замыкает топ-5 парк имени Лазутиной в Одинцовском городском округе с 21 тысячей гостей», — говорится в сообщении.Всего за неделю в парках Московской области побывали 1,1 млн человек — на 204 тысячи посетителей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Читайте также:
В Малаховке в 2024 году благоустроят Летний парк
Обновлённый парк «Взлёт» в Домодедове стал новым центром притяжения в округе
В Одинцове построят новый ландшафтный парк
Лев Каштанов