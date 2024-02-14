В Малаховке в 2024 году благоустроят Летний парк

«Основной задачей благоустройства является восстановление уникальной идентичности территории», — отметил глава министерства Михаил Хайкин.В парке построят новую цену с амфитеатром, разобьют цветники, обустроят детские площадки для ребят разных возрастов. В лесной части парка на месте тропинок проложат пешеходные дорожки, обустроят площадки для тихого отдыха и установят качели.
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