В Малаховке в 2024 году благоустроят Летний парк

Работы устройству системы дегазации начались на закрытом полигоне твёрдых коммунальных отходов (ТКО) «Лесная» в городском округе Серпухов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Подрядчик приступил к устройству системы дегазации и бурению газосборных скважин. В настоящее время работы по рекультивации полигона выполнены более чем на 50%», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.



Он добавил, что из-за устройства систем отведения свалочного газа на территории рядом с полигоном возможно появление запаха сероводорода. Это временное явление. При этом специалисты экомониторинга постоянно проверяют качество воздуха в Серпухове.



По проекту рекультивации, на полигоне «Лесная» должны пробурить 4 тысячи 751 газосборную скважину. Эту работу планируется завершить до конца апреля. А в конце августа должны быть соединены все газосборные дрены на теле полигона.



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