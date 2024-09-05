Вас снимает камера: подмосковных водителей предупредили о штрафах за въезд в лес

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В Подмосковье из-за опасности лесных пожаров запрещён въезд на автомобилях на территорию 13 лесничеств, нарушения фиксируют камеры-фотоловушки, и владельцы машин получают крупные штрафы, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Камеры фиксируют въезжающие в лес машины в любое время суток, даже глубокой ночью. Искусственный интеллект распознаёт государственный номер, на водителя составляется протокол, а данные передаются в правоохранительные органы. Штраф составляет до 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении.С начала сентября камеры зафиксировали уже 56 нарушений запрета на въезд машин в леса. Скоро всем водителям придёт оповещение о наложенном штрафе.
Ограничения на въезд и пребывание граждан в лесах введены на период с 31 августа по 9 сентября, они действуют на территории следующих лесничеств: Дмитровское, Шатурское, Клинское, Егорьевское, Истринское, Орехово-Зуевское, Звенигородское, Виноградовское, Наро-Фоминское, Ступинское, Подольское, Луховицкое и «Русский лес».
В областном Комлесхозе также напомнили, что за пожар, устроенный в лесу, физическое лицо заплатит штраф в размере до 60 тысяч рублей, для должностных лиц штраф составляет до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.
Читайте также:
Лесным пожарным Подмосковья передали две новые автоцистерны
В Шатуре потушили выявленный системой видеомониторинга торфяной пожар
Подмосковная лесная охрана за выходные провела более 300 патрулирований
Лев Каштанов