Названы сроки открытия благоустроенного лесопарка «Истринский лес»

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
«В лесопарке построят спортивные и детские площадки, проложат тропиночную сеть для пешеходов протяжённостью 3,4 км и полуторакилометровую лыжную трассу», — уточнил глава министерства Михаил Хайкин.Работы будут проводиться по программе «Формирование комфортной городской среды» с привлечением средств из подмосковного бюджета.
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