«Летальный исход»: Ветеринар рассказала, что делать, если питомец проглотил новогоднее украшение

Фото: iStock/TatyanaGl
Новый год — это пора ярких украшений, которые не всегда так безобидны для домашних питомцев. Их привлекает блестящая шуршащая фурнитура и ёлочные игрушки, мимо которых пройти, казалось бы, невозможно. В итоге это может привести к закупорке желудочно-кишечного тракта и последующим оперативным вмешательствам.
Ветеринарным врач, фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина в беседе с «Радио 1» заявила, что все новогодние украшения — коварные вещи.
По ее словам, украшения для дома должны быть безопасными, потому что многие животные их глотают.
Она добавила, что если новогодний дождик съела кошка, и вы увидели изо рта торчащий кончик от украшения, то ни в коем случае нельзя вытаскивать.
Читайте также:
Ветеринар назвала самые опасные для животных новогодние украшения
Госдума приняла закон о штрафах за нарушение правил содержания домашних животных
Ветеринар Шеляков: Кошка может цапнуть гостя из-за улыбки
«Если ваш питомец проявляет хотя бы малейший интерес к мишуре, то ее следует убрать, а елку лучше ставить на той высоте, на которой животное не достанет: на стол, прикрепить к высокому стулу, то есть как-то закрепить», — сказала эксперт.
По ее словам, украшения для дома должны быть безопасными, потому что многие животные их глотают.
«У некоторых тут же переваривается и выходит естественным путем, но это редко. Зачастую эти украшения скручиваются внутри желудка, наматываются, а потом достаются как инородные тела хирургическим путем. Если вовремя не заметить, то это летальный исход», — предупредила ветеринар.
Она добавила, что если новогодний дождик съела кошка, и вы увидели изо рта торчащий кончик от украшения, то ни в коем случае нельзя вытаскивать.
«Мы не знаем, как далеко эта штука туда попала. Она, может, уже начала перевариваться и попала в другие отделы. Соответственно, здесь уже будет небезопасным самостоятельное извлекание», — объяснила Сиротина.
Читайте также:
Ветеринар назвала самые опасные для животных новогодние украшения
Госдума приняла закон о штрафах за нарушение правил содержания домашних животных
Ветеринар Шеляков: Кошка может цапнуть гостя из-за улыбки
Анастасия Бондарева