Летевший в Китай самолет подал сигнал бедствия

18 октября 2026, 12:43

РИАН: самолет Анкоридж — Шэньчжэнь подал сигнал о ЧП и вернулся на Аляску

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Грузовой самолет Boeing 747-87UF авиакомпании Atlas Air, следовавший из Анкориджа на Аляске в китайский Шэньчжэнь, подал сигнал бедствия и вернулся в аэропорт вылета, сообщает РИА Новости. Такие данные также приводятся мониторинговым сервисом FlightAware.