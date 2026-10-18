Летевший в Китай самолет подал сигнал бедствия
Грузовой самолет Boeing 747-87UF авиакомпании Atlas Air, следовавший из Анкориджа на Аляске в китайский Шэньчжэнь, подал сигнал бедствия и вернулся в аэропорт вылета, сообщает РИА Новости. Такие данные также приводятся мониторинговым сервисом FlightAware.
Рейс 5Y8701 — регулярный беспосадочный грузовой маршрут. Около шести утра воздушное судно покинуло аэропорт имени Теда Стивенса, но почти через час экипаж установил на транспондере код 7700.
Этот сигнал пилоты подают при общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно означает прямую угрозу крушения. Около семи утра лайнер приземлился в Анкоридже. По какой причине сорвался рейс, пока неизвестно.
Atlas Air — американский оператор грузовых и чартерных рейсов со штаб-квартирой в Перчейзе, штат Нью-Йорк. Компания выполняет регулярные перевозки в 426 городов в 123 странах, а ее ключевые аэропорты — Майами, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Анкоридж и лондонский Станстед.
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