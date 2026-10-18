В Персидском заливе обстреляли танкер
Танкер подвергся обстрелу в Персидском заливе. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Согласно заявлению, сообщение об инциденте поступило с задержкой: танкер поразили неизвестным снарядом в 68 морских милях (126 км) к северо-востоку от Аль-Джубайля, Саудовская Аравия. О пострадавших не сообщается, экипаж эвакуировали. Ответственность за атаку пока никто не взял, причины и источник снаряда не установили.
В тот же день ведомство сообщило о втором случае в этом районе: еще один танкер атаковали реактивным снарядом, выпущенным с малого судна, в 78 морских милях к северо-востоку от Аль-Джубайля. Экипаж не пострадал, повредило кормовую часть судна.
Согласно открытым источникам, безопасность судоходства в регионе продолжает ухудшаться. Помимо двух инцидентов у Аль-Джубайля, ранее зафиксировали обстрел танкера неизвестным снарядом в Ормузском проливе. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявляли о действиях против «нарушивших правила» танкеров в Ормузском проливе, включая подрыв с помощью морских мин.
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