В Персидском заливе обстреляли танкер

18 октября 2026, 12:21

UKMTO: В Персидском заливе с танкера эвакуировали экипаж после обстрела

Фото: istockphoto/Dikuch

Танкер подвергся обстрелу в Персидском заливе. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).