В одной стране ЕС начались массовые протесты, демонстрантов разгоняют водометами

18 октября 2026, 12:33

В Италии протестующие из-за недовольства стоимостью жизни столкнулись с полицией

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

В Италии прокатилась волна массовых протестов, вызванных ростом цен и ухудшением экономической ситуации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.





В Милане и Болонье демонстранты вступили в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. По предварительным данным, пострадали не менее 60 человек.





«В Милане группы людей закидывали полицию камнями и петардами, поджигали баррикады и били витрины. Полиция ответила слезоточивым газом и водометами. В популярном ТЦ и на улицах прогремели взрывы», — говорится в сообщении источника.