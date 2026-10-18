В одной стране ЕС начались массовые протесты, демонстрантов разгоняют водометами
В Италии протестующие из-за недовольства стоимостью жизни столкнулись с полицией
В Италии прокатилась волна массовых протестов, вызванных ростом цен и ухудшением экономической ситуации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В Милане и Болонье демонстранты вступили в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. По предварительным данным, пострадали не менее 60 человек.
«В Милане группы людей закидывали полицию камнями и петардами, поджигали баррикады и били витрины. Полиция ответила слезоточивым газом и водометами. В популярном ТЦ и на улицах прогремели взрывы», — говорится в сообщении источника.
В сети также появились видеокадры, снятые местными жителями во время протестов. На данный момент задержаны около 50 человек, половина из которых — несовершеннолетние. Еще 19 человек задержали в Турине и Болонье. Уточняется, что участники акций выступают против роста стоимости жизни, высокой налоговой нагрузки, низких зарплат и проблем в сфере государственных услуг.