Супруги-миллионеры заперли и избивали десятки детей в своем особняке
В США перед судом предстанут 66-летний Гуоцзюнь Сюань и его 39-летняя жена Сильвия Чжан. Об этом пишет газета New York Post.
Семейная пара проживала в элитном особняке в калифорнийском городе Аркадия. Ей вменяют организацию подпольной схемы суррогатного материнства и жестокое обращение с детьми.
По версии следствия, супруги создали собственное агентство и обманом привлекали суррогатных матерей. В результате в их доме оказался 21 ребенок в возрасте от двух месяцев до 13 лет. В особняке для детей фактически устроили тюремный режим: их изолировали, регулярно избивали и заставляли учиться в импровизированных классах с утра до вечера. Программа включала математику, китайский и английский языки.
Один ребенок не выжил. Двухмесячный мальчик получил тяжелую травму головы во Флориде, затем его перевезли в Калифорнию, где он скончался. Фигуранты кремировали тело, не сообщив об этом властям. Детские останки полиция нашла в доме во время обыска.
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