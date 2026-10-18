Супруги-миллионеры заперли и избивали десятки детей в своем особняке

18 октября 2026, 12:22

Супругов-миллионеров из Калифорнии обвинили в издевательствах над 21 ребенком

Фото: iStock/PhotosbyAndy

В США перед судом предстанут 66-летний Гуоцзюнь Сюань и его 39-летняя жена Сильвия Чжан. Об этом пишет газета New York Post.