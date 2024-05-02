Летние каникулы 2024: Куда поехать отдыхать в России

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С приближением лета встаёт вопрос планирования отпуска. Каждый любит путешествовать по-разному. Одни хотят съездить отдохнуть на море, другие любят активный отдых, а третьи предпочитают изучать достопримечательности разных городов. Каждый хочет, чтобы поездка вышла бюджетной. Решением станет отдых внутри страны. О том, как провести летние каникулы и куда съездить в путешествие, читайте в материале «Радио 1».
Отдых на море в России
Первое, что приходит на ум, когда планируешь отдых, — море. В России есть три основных направления, которые пользуются популярностью.
Черное море
Черное море — одно из самых популярных в России. Оно привлекает своим длинным сезоном. Тепло на море до октября — ноября. Есть большой выбор курортов. Самая высокая концентрация в Сочи. Не выезжая за его пределы, можно побывать во всех климатических зонах от субтропической до арктической. Отдых в Крыму также считается популярным среди отдыхающих. Манит он своей уникальной природой, мягким климатом и многочисленными достопримечательностями.
Азовское море
Азовское море меньше и мельче, чем Чёрное. Однако в этом и есть его преимущество. Вода в нём теплее. Максимальная глубина составляет около семи метров, а у берега — не более полутора. Его часто выбирают для отдыха с детьми. Ейск — самый популярный курорт на Азовском море. Для детей есть аквапарк, дельфинарий, океанариум, а также крокодиловая ферма. Взрослым предлагаются ночные клубы, рестораны и сауны.
Балтийское море
Если вам хочется к морю, но вы устали от жары, то курорты Балтийского моря смогут стать для вас отличной альтернативой. Вы сможете познакомиться с европейскими достопримечательностями, улучшить своё здоровье, и всё это без больших затрат. На Балтийском море есть песчаные пляжи, но купаются в нем совсем недолго. Отдых на балтийском побережье — это про неспешные прогулки по набережным и лечебные процедуры в санаториях.
В России создадут круглогодичные курорты на побережьях пяти морей
Активный отдых
Дайвинг, альпинизм, велоспорт, конные прогулки — лишь небольшая часть активностей, которые ждут вас, если вы решите съездить в путешествие по России.
Сочи
Сюда едут ради горнолыжных баз: «Красной Поляны», «Розы Хутор» и «Газпрома». Эти курорты расположены в черте города. Вы сможете чередовать купание в море с катанием на лыжах или сноуборде.
Северный Кавказ
Для поклонников экстремальных видов спорта Северный Кавказ предлагает полеты на параплане или сплавы по горным рекам Адыгеи. Для альпинистов он ассоциируется с Эльбрусом. Идеальное время для восхождения — вторая половина лета.
Алтай
Горы Алтая сравнивают со Швейцарскими Альпами. В июне сюда едут, чтобы принять пантовые ванны, а в июле, чтобы съездить на солёное озеро Большое Яровое. В августе можно подняться на гору Белуха.
Карелия
Активный отдых в Карелии манит сюда любителей путешествий. Туризм в Карелии славится своими сплавами по мощным и полноводным рекам.
Камчатка
Приключение начинается с вулканов. Самый популярный среди них — Авачинский. Летом к его вершине можно доехать на квадроцикле или дойти пешком. Популярными среди туристов также являются походы, дайвинг, рыбалка, сплавы на сапах и каяках, а ещё сёрфинг в Тихом океане.
Байкал
Байкал — глубочайшее озеро планеты. Вы сможете увидеть живописные скалы, а также провести отдых с палатками. Есть три вида активностей: треккинг, джиппинг и сплав на байдарках.
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Экскурсионный отдых
Такое путешествие выбирают те, кто хочет съездить в новые места и узнать историю города или региона.
Санкт-Петербург
Культурная столица как нельзя лучше подходит для экскурсионного тура. В городе работают свыше 200 музеев и их филиалов.
Москва
Рекомендуем отправиться в путешествие с Красной площади, а также погулять по московским паркам. С наступлением темноты побродить по Бульварному кольцу и набережным.
Золотое кольцо России
Маршрут, объединяющий восемь городов: Сергиев Посад — Переславль-Залесский — Ростов Великий — Ярославль — Кострома — Иваново — Суздаль — Владимир.
Казань
Один из интереснейших городов России. Постройки с тысячелетней историей сочетаются с современными небоскребами. Летом туристам доступно много развлечений. Можно съездить на природу, прогуляться по набережной, прокатиться на теплоходе.
Лечебно-оздоровительные курорты в России
В России множество санаториев. Однако прежде чем бронировать путёвку, нужно получить направление от врача. Это избавит от тяжелого выбора и сделает поездку более продуктивной.
Отдых с детьми
Родителям с детьми стоит съездить в путешествие в Москву или Санкт-Петербург. Развлечений для детей в двух столицах много и хватит на весь отпуск. Азовское море также считается наилучшим вариантом.
Цены на отдых 2024
Какой бы вид отдыха вы ни выбрали — в санатории, на море, или в горах, — всегда найдется тот вариант, который подойдёт конкретно вам. Летние каникулы можно спланировать так, чтобы отдых вписался в ваш бюджет. Выбирайте недорогие курорты для путешествия. Или планируйте поездку заранее, чтобы купить тур по выгодной цене.
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Дарья Осипова