Синоптики пообещали россиянам самое жаркое лето за всю историю метеонаблюдений

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В России лето в 2024 году станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений, уже в июне температура воздуха будет на семь градусов выше нормы. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на синоптиков.
Специалисты пояснили, что на температуру в России повлияет погодное явление Эль-Ниньо. Именно из-за него произойдет аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана, что станет причиной аномально жаркого лета в России.
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Элина Позднякова