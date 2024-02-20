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Синоптики пообещали россиянам самое жаркое лето за всю историю метеонаблюдений

Грядущее лето в России станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений
20 февраля 2024, 16:34
Фото: iStock/Yury Karamanenko

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В России лето в 2024 году станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений, уже в июне температура воздуха будет на семь градусов выше нормы. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на синоптиков.

Согласно сообщению, в июне текущего года температура на семь градусов превысит норму. По данным синоптиков, в Москве, Калининграде, Твери и Калуге средняя температура воздуха составит около 35 градусов. Кроме того, летняя жара ожидается и на Дальнем Востоке и Северном Кавказе, в Сибири, Поволжье и на Урале.

Специалисты пояснили, что на температуру в России повлияет погодное явление Эль-Ниньо. Именно из-за него произойдет аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана, что станет причиной аномально жаркого лета в России.

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#лето
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Экс-главу Севастополя Овсянникова, арестованного в Лондоне, освободили под залог
20 февраля 2024, 16:58

Фото: iStock/Sebastian Gorczowski

Суд Лондона освободил под залог бывшего губернатора Севастополя и бывшего заместителя главы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова. Рассмотрение по существу дела начнутся в марте текущего года. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, 31 января стало известно, что Овсянникова задержан в столице Великобритании. Ему предъявлено обвинение в нарушении санкций и отмывании денег.

Согласно сообщению, следующее предварительное слушание состоится 5 марта 2024 года. Кроме того, будут проведены и дополнительные процедурные слушания в марте, апреле, мае и июне.

В ходе судебного заседания судья отметил, что задержанный 22 января россиянин ранее был освобожден под залог. Это решение продлили. При этом Овсянников должен сдать российский и британский паспорта и ежедневно отмечаться в полицейском участке. Он не может покидать страну и даже приближаться к аэропортам и вокзалам. Кроме того, он должен носить электронный браслет и находиться дома с 21:00 до 05:00.

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#суд
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С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали около 3 тысяч машин
20 февраля 2024, 16:33

Фото: iStock/Yuriy Beyger

Почти три тысячи автомобилей, нарушивших правила стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, по сравнению с предыдущей неделей число нарушителей сократилось, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Всего за прошлую неделю было эвакуировано 2997 машин-нарушителей, это на 49 автомобилей меньше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.
Больше всего машин было эвакуировано в городском округе Красногорск — 377. Второе место антирейтинга занял округ Мытищи, где эвакуировали 287 машин. На третье место вышли Котельники, откуда забрали 220 машин, затем идут Химки с 205 эвакуированными машинами, а замыкает пятёрку антирейтинга городской округ Королёв, где за неделю было эвакуировано 188 автомобилей.

Узнать местонахождение машины, эвакуированной в Московской области, можно на сайте Центра безопасности дорожного движения региона или по телефону справочной службы: 7-800-444-58-34.

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#московская область
#подмосковье
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Посадка молодого леса в Подмосковье пройдёт с конца апреля до середины мая
20 февраля 2024, 16:27

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Московской области создали шесть ледников и четыре снежные кучи, где будут хранить посадочный материал для лесовосстановления. Об этом рассказал «Радио 1» заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Дмитрий Новиков.
«Задача таких холодильников – сохранение жизнеспособности посадочного материала с момента его выкапывания в питомнике до высадки в лесу. Холод позволяет сохранить корневую систему и повысить приживаемость посадочного материала. А это влияет на качество будущих насаждений, их устойчивость к болезням и вредителям. Снег должен быть чистым, без реагентов. Его берут с прилегающей территории», – отметил собеседник «Радио 1».
На территории Московской области – девять лесных питомников, где выращивают посадочный материал для лесовосстановительных работ, продолжил Новиков. Сеянцы выкапывают в питомниках до распускания почек и сортируют с учётом высоты, диаметра и развития корней. Их связывают в пучки и помещаются в ледники или в снежные кучи В одном пучке – от пяти до ста штук.
«Хранение в ледниках длится порядка месяца при температуре от трёх до шести градусов, в зависимости от породы деревьев. Посадочный материал в питомниках мы обычно выкапываем в апреле, помещаем в ледники и снежные кучи на хранение. А лесовосстановление в Московской области с учётом наших погодных условий пройдёт примерно с конца апреля до середины мая. Это оптимальные сроки для посадки молодого леса», – заключил зампред подмосковного Комлесхоза.
Ранее сообщалось, что создать снежные укрытия запланировано на территории всех 19 подмосковных лесничеств.

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#московская область
#подмосковье
#деревья
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Синоптик Вильфанд пообещал потепление в Москве
20 февраля 2024, 15:53

Фото: istockphoto.com/stsmhn

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что во второй половине этой недели в столице будет наблюдаться повышение температур.
«Сегодня ночью будет -7...-9°С, а завтра днём температура будет -1...-3°С, по области до -6°С. С четверга будет заметное повышение температуры. В ночь на четверг -2...-4°С, а днём от 0°С до 2°С. Связано это с тем, что воздушные массы будут перемещаться с Атлантики. В пятницу, 23 февраля, погода будет очень мягкой: температуры ночные около 0°С, а днём до 4°С», — прокомментировал в беседе с RT Вильфанд.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова также заявляла, что Москву ожидает потепление в конце этой недели.

Ранее сообщалось, что учёные-метеорологи обнаружили атмосферные реки, влияющие на экстремальные осадки в прибрежных районах. Как передают argumenti.ru со ссылкой на «phys.org», эти природные явления удалось обнаружить с помощью спутников.

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#погода
#температура
#осадки
#москва
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Хозяин спасённого в Томилино спаниеля отказался от собаки
20 февраля 2024, 15:46

Фото: iStock/Robert Thorley

Хозяин спаниеля, которого вызволили из запертой квартиры в Томилино, отказался от своего питомца, об этом сообщил начальник центрального управления Томилино – Октябрьский Сергей Андреев в комментарии для «РИА Новости».
«Он (хозяин) подписал отказную на того волонтёра, который взял собаку. Они (волонтёры) к нему съездили, и он написал при них отказную. Он поблагодарил, что они заботятся о его собаке и всё, передал. Он написал, что не имеет претензий, то есть отдаёт им собаку в хорошие руки», — рассказал Андреев.

Напомним, 14 февраля жители многоэтажки в подмосковном Томилино обратили внимание на то, что в одном из квартир уже несколько дней подряд скулит собака. Спустя некоторое время дверь в квартиру всё же вскрыли, запертого внутри спаниеля спасли. Выяснилось, что хозяин собаки часто уходит в загулы и оставляет питомца одного.

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#томилино
#собака
#волонтеры
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Опрос: 75% женщин участвуют в подготовке к поздравлениям коллег к 23 Февраля
20 февраля 2024, 15:37

Фото: istockphoto.com/golubovy

Опрос «Зарплаты.ру» показал, что в подготовке праздника для коллег-мужчин участвуют 75% сотрудниц.
Отмечается, из них 82% принимает участие в подготовке добровольно, лишь 18% делают это из-за того, что в коллективе не приветствуется отказ.

Вместе с тем, большинство респонденток заявили, что корпоратив по случаю праздника всё-таки не нужен. Так отметили 73%, в то время как 27% выступили за корпоративное празднование.

«В тех коллективах, где подарки покупают женщины, собирают в основном по 200-300 рублей (38%), 400-500 рублей (25%) и больше 500 рублей (24%), значительно меньше сотрудников сбрасываются по 100-200 рублей (9%) и сдают произвольную сумму (4%)», — приводит RT результаты исследования.

В исследовании поучаствовали более 2,1 тыс. сотрудниц.

Ранее опрос СДЭК показал, что ко Дню всех влюбленных россияне потратили до 3 тыс. рублей.

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Сенатор из США Линдси Грэма* внесли в список террористов и экстремистов
20 февраля 2024, 15:32

Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев

Американского сенатора Линдси Грэма* внесли в список террористов и экстремистов в России, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Росинформинга.
«Грэм Линдси Олин*, 09.07.1955 года рождения, г. Централь штата Южная Каролина, США», — говорится в сообщении на сайте.

В 2023 году глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное в отношении Грэма* после ​его русофобских высказываний. В мае того же года МВД РФ объявило сенатора в розыск.

При этом, 18 февраля Грэм* в очередной раз предложил внести Россию в список "стран спонсоров терроризма", который ведут ​Соединённые Штаты.

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*Внесён в список террористов и экстремистов Росинформинга
#террористы
#экстремизм
#сша
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Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий заёмщикам запретить выдачу себе кредитов
Госдума приняла закон о самозапрете выдачи кредитов и займов
20 февраля 2024, 15:25

Фото: сайт Госдумы РФ

Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях закон о праве заемщика установить запрет на заключение с ним договоров потребительского кредита или займа. Об этом сообщает сайт нижней палаты парламента.
«Принятие закона даст гражданам возможность дополнительно защитить себя от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные», — отметил Председатель ГД Вячеслав Володин.
Установить запрет на оформление кредитов и займов можно будет через портал «Госуслуги» или обратившись в МФЦ. После обращения запрет появится в кредитной истории. Депутаты сообщили, что обратный процесс снятия запрета на выдачу кредитов тоже будет простым. Установление и снятие запрета будет бесплатным.

Документ разработан в целях защиты граждан от действий мошенников. Незаконно став обладателями чужих персональных данных, мошенники не смогут проводить банковские операции и брать кредиты по похищенным данным. Планируется, что закон начнёт работать с 1 марта 2025 года.

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#банки
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Российские компании страдают от кадрового голода
Ректор МГУ Садовничий: 60% предприятий столкнулись с нехваткой работников
20 февраля 2024, 15:22

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В 2023 году около 60 процентов предприятий и компаний в России столкнулись с серьезной проблемой кадрового дефицита, заявил ректор МГУ имени Ломоносова и президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий. Об этом сообщает Lenta.ru.
Согласно его высказываниям, особенно высокий уровень нехватки работников наблюдается в сфере высокотехнологичного производства.

Этот дефицит специалистов высокой квалификации делает их особенно востребованными на рынке труда. В свете растущих требований к навыкам работников, Садовничий подчеркнул важность дальнейшего развития инженерных школ для подготовки кадров в различных отраслях, включая цифровые и биотехнологии, микроэлектронику, фотонику и приборостроение. По его мнению, подготовка высококвалифицированных специалистов для этих секторов экономики поможет увеличить долю инновационных разработок.

Из-за общей нехватки кадров российские компании все чаще обращаются к так называемому «тихому найму», прибегая к использованию собственных талантливых сотрудников для решения проблемных вакансий. Эта стратегия становится все более популярной и на данный момент используется почти в каждой второй компании России.

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