В России нашли способ научить детей чтить память героев ВОВ

11 мая 2026, 22:49

Сенатор Волошин призвал говорить о Победе на каждом школьном предмете

Разговор о Победе СССР в Великой Отечественной войне должен звучать на каждом школьном предмете. С таким заявлением выступил сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин. Свое мнение парламентарий высказал в рамках старта просветительской молодежной экспедиции «Код непокоренных — 2026».





По словам Волошина, существующая школьная программа призвана помочь ученикам увидеть Победу гораздо шире, чем просто набор исторических дат. Политик подчеркнул, что Великая Отечественная война стала колоссальным испытанием для всей страны, поэтому ее отголоски и примеры для осмысления есть в самых разных дисциплинах — от литературы до химии и технологии.



Сенатор подробно остановился на том, как именно можно интегрировать тему войны в учебные предметы. Так, на литературе ученики видят войну через слово Симонова, Твардовского, Друниной, Берггольц. На физике можно говорить о связи, радиолокации, броне, авиации, работе конструкторов. На математике — о расчетах траекторий, баллистике, шифрах, инженерных задачах фронта и тыла. А на биологии — о военной медицине, госпиталях, донорстве, санитарных поездах, спасении раненых.



Сенатор обратил внимание на то, что подобный междисциплинарный подход демонстрирует войну не только как поле боя, но и как гигантский труд миллионов людей в тылу. Он напомнил, что советские учителя сами уходили на фронт и при этом продолжали обучать детей в эвакуации.





«Врачи сутками стояли у операционных столов. Инженеры создавали машины, мосты, средства связи, оружие, оборудование для заводов. Ученые искали решения, от которых зависели жизни солдат и работа тыла. За каждым предметом стоят люди, которые защищали страну своим знанием, профессией и характером. Именно так память становится личной», — отметил Волошин в беседе с NEWS.ru.