Летняя жара вернется в Кузбасс на следующей неделе, а в Москве ожидаются затяжные дожди

17 июля 2026, 15:37

В Кузбасс на следующей неделе вернется жаркая погода

Фото: iStock/kieferpix

В Кемеровской области в начале следующей рабочей неделе ожидается жаркая погода. Об этом предупредили синоптики Западно-Сибирского УГМС».





Так, по данным «Сiбдепо», в понедельник, 20 июля, воздух в городах Кузбасса прогреется до +29 °С. При этом существенных осадков не ожидается.





«Ночь перед этим будет более беспокойной. Температура воздуха составит +10…+15 °С. Ночью местами ожидаются небольшие дожди, грозы, по югу местами умеренные дожди, днем преимущественно без осадков», — уточнили синоптики.

«Не надо только думать, что вернутся очень сильные дожди. Действительно, период погоды без осадков продлится четыре дня, и где-то на рубеже вторника–среды ситуация изменится: антициклон покинет среднюю полосу, придет фронтальная зона с запада, и, возможно, с юга будет подниматься активная волна атмосферная», — отметил специалист.