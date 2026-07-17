Летняя жара вернется в Кузбасс на следующей неделе, а в Москве ожидаются затяжные дожди
В Кузбасс на следующей неделе вернется жаркая погода
В Кемеровской области в начале следующей рабочей неделе ожидается жаркая погода. Об этом предупредили синоптики Западно-Сибирского УГМС».
Так, по данным «Сiбдепо», в понедельник, 20 июля, воздух в городах Кузбасса прогреется до +29 °С. При этом существенных осадков не ожидается.
«Ночь перед этим будет более беспокойной. Температура воздуха составит +10…+15 °С. Ночью местами ожидаются небольшие дожди, грозы, по югу местами умеренные дожди, днем преимущественно без осадков», — уточнили синоптики.
Тем временем руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с Агентством городских новостей «Москва» сообщил, что в столичный регион на предстоящей неделе вернутся затяжные дожди, однако сильными они не будут.
«Не надо только думать, что вернутся очень сильные дожди. Действительно, период погоды без осадков продлится четыре дня, и где-то на рубеже вторника–среды ситуация изменится: антициклон покинет среднюю полосу, придет фронтальная зона с запада, и, возможно, с юга будет подниматься активная волна атмосферная», — отметил специалист.
Он добавил, что, несмотря на осадки, температура в Москве и области будет держаться порядка +20…+25 °С. При этом в воскресенье и понедельник в столичном регионе столбики термометров покажут до +28 °С, заключил Шувалов.