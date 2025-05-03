Лето без чипсов: россиян предупредили о дефиците Lay’s и Cheetos

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Компания PepsiCo предупредила торговые сети о том, что в мае–июле не сможет гарантировать стабильные поставки снеков (чипсы Lay's и Cheetos, а также сухарики «Хрустим») из-за сложностей у поставщиков упаковки.
Соответствующее уведомление от компании получила торговая сеть «Лента», информацию подтвердил ее представитель. Предупреждение PepsiCo о технических сложностях подтвердил РБК источник еще в одной крупной торговой сети. Основной причиной трудностей, по его словам, стало снижение производительности линий.
Основные поставщики упаковки столкнулись с проблемами в работе оборудования, наносящего коды маркировки. В период с февраля по апрель текущего года эффективность работы оборудования составила не более 75% от заявленной.
Примечательно, что компания PepsiCo рекомендовала торговым сетям сформировать запас снеков, покрывающий спрос как минимум на несколько месяцев продаж, еще в марте, связав это с подготовкой к запуску в РФ обязательной маркировки снеков.
По данным производителя, перебои могут коснуться таких позиций, как чипсы Lay's со вкусами краба, хамона и лобстера, чипсы Cheetos с крабом, сыром и кетчупом, сухарики «Хрустим» со вкусами сливочного лосося, телятины на гриле, чиабатты с моцареллой и песто.
По словам сопредседателя цифрового комитета АКОРТ Анны Орловой, в торговых сетях не ожидается нехватки чипсов в случае возможных временных перебоев в поставках. Она пояснила, что снеки, которые были произведены до 1 мая, могут продаваться без маркировки. Орлова напомнила, что чипсы имеют длительный срок годности — до 6 месяцев, поэтому товарных запасов будет достаточно, чтобы удовлетворить спрос россиян.
Оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) также не ожидает сложностей с запасами чипсов.
Напомним, С 1 мая текущего года производители обязаны маркировать специальными кодами упаковки с чипсами, сухариками, гренками, кукурузными палочками, начос, готовым попкорном и хлебцами.
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Основные поставщики упаковки столкнулись с проблемами в работе оборудования, наносящего коды маркировки. В период с февраля по апрель текущего года эффективность работы оборудования составила не более 75% от заявленной.
Примечательно, что компания PepsiCo рекомендовала торговым сетям сформировать запас снеков, покрывающий спрос как минимум на несколько месяцев продаж, еще в марте, связав это с подготовкой к запуску в РФ обязательной маркировки снеков.
По данным производителя, перебои могут коснуться таких позиций, как чипсы Lay's со вкусами краба, хамона и лобстера, чипсы Cheetos с крабом, сыром и кетчупом, сухарики «Хрустим» со вкусами сливочного лосося, телятины на гриле, чиабатты с моцареллой и песто.
По словам сопредседателя цифрового комитета АКОРТ Анны Орловой, в торговых сетях не ожидается нехватки чипсов в случае возможных временных перебоев в поставках. Она пояснила, что снеки, которые были произведены до 1 мая, могут продаваться без маркировки. Орлова напомнила, что чипсы имеют длительный срок годности — до 6 месяцев, поэтому товарных запасов будет достаточно, чтобы удовлетворить спрос россиян.
«У нас сформирован достаточный запас продукции, что позволит избежать нехватки товаров на полках», — сообщил представитель «Ленты».
«Для обеспечения торговых точек продукцией мы увеличили запасы снеков», — подчеркнул собеседник РБК.
Оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) также не ожидает сложностей с запасами чипсов.
Напомним, С 1 мая текущего года производители обязаны маркировать специальными кодами упаковки с чипсами, сухариками, гренками, кукурузными палочками, начос, готовым попкорном и хлебцами.
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Екатерина Коршунова