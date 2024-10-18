Эксперт здорового питания Гудимова назвала полезную альтернативу чипсам

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Эксперт в области здорового питания Александра Гудимова заявила, что привычные всем снеки и чипсы можно заменить их фруктовыми аналогами, что будет намного полезнее.
«Вместо привычных чипсов, сухариков, попкорна присмотритесь к натуральным фруктовым и овощным чипсам, например, из яблок, груш, тыквы, моркови, батата, свеклы или нута», — пояснила в беседе с Газета.ру Гудимова.
Она добавила, что альтернативой сладким глазированным хлопьям и шарикам могут стать гранола или мюсли в сочетании с натуральным йогуртом.
Ранее врач-диетолог Наталья Круглова заявляла, что хлеб в умеренных количествах не вредит здоровью человека даже при условии его стремления к снижению веса.
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