Диетолог раскрыла причину тяги к чипсам среди россиян

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Регулярное употребление в пищу чипсов приводит не только к набору лишнего веса, но и существенным проблемам здоровья, утверждают специалисты. Так почему же многих россиян так тянет на это «вредное»?
Врач-терапевт, диетолог-нутрициолог Мария Черняева в беседе с «Радио 1» заявила, что люди любят чипсы из-за быстрых углеводов, которые приносят организму быструю энергию.
По ее словам, есть чипсы — психологическая привычка, подобная попкорну во время просмотра фильма.
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«Но надолго этой энергии не хватит. Мозгу это не нужно. Также в большинстве чипсов есть вкусовые добавки, которые вызывают привыкание и постоянную тягу. К этому же это очень быстро», — объяснила эксперт.
По ее словам, есть чипсы — психологическая привычка, подобная попкорну во время просмотра фильма.
«Главный ингредиент в чипсах — масло, на котором происходит жарка, а это трансжиры. Возникает риск повышения плохого холестерина, что ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, атеросклероза и так далее», — поделилась Черняева.
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Анастасия Панченко