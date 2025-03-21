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Диетолог раскрыла причину тяги к чипсам среди россиян

Диетолог Черняева: вкусовые добавки чипсов вызывают привыкание и постоянную тягу
Фото: iStock/javi_indy

Фото: iStock/javi_indy

Регулярное употребление в пищу чипсов приводит не только к набору лишнего веса, но и существенным проблемам здоровья, утверждают специалисты. Так почему же многих россиян так тянет на это «вредное»?
Врач-терапевт, диетолог-нутрициолог Мария Черняева в беседе с «Радио 1» заявила, что люди любят чипсы из-за быстрых углеводов, которые приносят организму быструю энергию.

«Но надолго этой энергии не хватит. Мозгу это не нужно. Также в большинстве чипсов есть вкусовые добавки, которые вызывают привыкание и постоянную тягу. К этому же это очень быстро», — объяснила эксперт.

По ее словам, есть чипсы — психологическая привычка, подобная попкорну во время просмотра фильма.

«Главный ингредиент в чипсах — масло, на котором происходит жарка, а это трансжиры. Возникает риск повышения плохого холестерина, что ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, атеросклероза и так далее», — поделилась Черняева.

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Косметолог раскрыла неочевидную опасность ботокса
Косметолог Сирмайс: ботокс в молодом возрасте может привести к опущению век
21 марта 2025, 13:39

Фото: iStock/Elena Safonova

Специалисты рассказали, что «закалывание» ботоксом в молодом возрасте опасно для здоровья и чреваты последствиями. Правда ли это?
Кандидат медицинских наук, врач первой категории врач дерматовенеролог, косметолог, дерматоонколог доцент кафедры академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Сирмайс Наталия в беседе с «Радио 1» заявила, что нужно понимать риски, на которые идут люди, потому что могут быть побочные эффекты.

«Это опасно, если делать не у профессионала. Также необходимо понимать все риски и побочки: опущение век, приподнятость бровей и так далее. Все зависит от дозы и от мышечного каркаса (куда вкалывается)», — объяснила она.

По словам косметолога, в настоящее время есть методики поверхностного введения препарата, которые не действует на мышечное волокно, а направлены именно на разглаживание кожи.

«Но надо помнить о том, что есть рецепторы, которые могут со временем стать менее чувствительными к ботулотоксинами, и поэтому будущем эффект будет уже не такой. Это говорит о том, что это все должно быть просто по показаниям», — прокомментировала Сирмайс.

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Слайм в волосах: Трихолог раскрыла, может ли популярный тренд привести к облысению
Трихолог Нагайцева: слайм в волосах не приведет к облысению, но испортит волосы
21 марта 2025, 12:14

Фото: iStock/Evgeniya Markina

Популярный среди подростков тренд на втирание слаймов в кожу головы в качестве маски для волос может грозить тракционной алопецией, об эом предупреждают специалисты.
Однако врач-трихолог Юлия Нагайцева в беседе с «Радио 1» что, тракционная алопеция — это другое, и случается оно в других случаях.

«Алопеция происходит вследствие травмы или постоянного натяжения. Со слаймом так не получится, потому что, попробовав однажды, вы точно больше не будете его использовать. Он не снимается и не смывается, он рвет волосы при корневой зоне. Например, ко мне приходил мальчик, который пытался сам стянуть слайм с волос, потом ему в салоне помогали, соответственно, волосы рвались», — объяснила специалист.

По ее словам, это временная потеря, но последствие слайма — однозначное изменение прически.

«Волосяной фолликул от этого не погибнет, хуже ему не станет, то есть облысения не будет, если это не делать на постоянной основе. Но может образоваться грибок кожи. И в целом это мучение, потому что слайм снять с головы невозможно», —заключила Нагайцева.

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В ГКБ №7 Казани начнут делать операции по пересадке сердца
20 марта 2025, 18:04

Фото: iStock/Gumpanat

В 7-й городской клинической больнице Казани в этом году начнут проводить операции по пересадке сердца. Об этом рассказала главный внештатный кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким.
«Пересадка сердца — жизнеспасающая процедура. Сейчас возникла потребность в увеличении количества трансплантаций сердца, поскольку мы обнаружили, что после ковида у молодых пациентов снижаются функции сердца. Единственный выход для них — трансплантация», — рассказала Ким в беседе с «Татар-информ».

Она уточнила, что врачи 7-й ГКБ Казани прошли обучение по пересадке и уже готовы приступить к операциям. На сегодняшний день уже составлен список тех, кто в них нуждается.

Ранее сообщалось, что врачи клинической больницы «РЖД-Медицина» в Казани впервые проведут операцию по установке подкожного мини-ЭКГ пациентке с подозрением на патологию сердца.

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#больницы
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Врач рассказала, как снизить риск развития аллергии на животных у детей
Врач Рафаелян: ранний контакт с животными снижает риск развития аллергии
20 марта 2025, 16:51

Фото: iStock/Siarhei SHUNTSIKAU

У ребенка, который с раннего детства живет с кошкой или собакой, существенно снижается вероятность развития аллергии на этих животных. Об этом рассказала детский врач-аллерголог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу, врач первой категории Алла Рафаелян.
«Существует так называемая «гигиеническая гипотеза», которая предполагает, что ранний контакт с различными антигенами (включая аллергены животных) может способствовать развитию иммунной толерантности и снижению риска аллергических заболеваний», — рассказала Рафаелян в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, дети, которые контактируют с кошками или собаками с раннего возраста, менее подвержены к возникновению аллергии на этих животных. Иммунная система ребенка «учится» распознавать аллергены как неопасные вещества, пояснил специалист.

Также Рафаелян добавила, что у детей снижается риск возникновения астмы и других аллергических заболеваний, если они живут с животными.

Однако он подчеркнул, что при наличии у ребенка признаков аллергии контакт с кошкой или собакой только усилит эти симптомы.

Тем временем врач-иммунолог Владимир Болибок пояснил «Вечерней Москве», как отличить у ребенка отравление от ротавируса.

«Ротавирус — это кишечная инфекция, которая развивается постепенно. Отравление наступает сразу, если, например, человек съел что-то не то. Есть разные понятия — кишечное отравление и пищевая токсикоинфекция», — пояснил Болибок.

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Диетолог назвала продукты, которые вызывают бессонницу
Диетолог Михалева: шоколад может спровоцировать бессонницу
20 марта 2025, 15:42

Фото: iStock/nicoletaionescu

Вечерний прием пищи может вызвать бессонницу, если содержит продукты с высоким содержанием кофеина. Об этом предупредила врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.
«Хотелось бы отметить, что высоким содержанием кофеина отличаются не только кофе и крепкий чай, но и шоколад. Поэтому, если вы хотите заснуть без проблем, я бы рекомендовала исключить этот продукт в вечернее время», — посоветовала Михалева в беседе с «Известиями».

Она также добавила, что в вечернее время лучше не есть фастфуд, жареные продукты, жирное мясо и соусы, так как они долго перевариваются. При этом Михалева отметила, что избыток белка в ужине может повлиять на качество сна.

Диетолог посоветовала ужинать за два–три часа до сна, чтобы не нарушать естественные процессы подготовки организма к отдыху.

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