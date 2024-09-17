Стал известен самый популярный вкус чипсов у москвичей

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Согласно статистике сервиса доставки «Купер», самым популярным вкусом чипсов среди москвичей стал грибной.
На втором месте в этом рейтинге расположились чипсы со вкусом васаби, на третьем – со вкусом барбекю. Далее следуют сыр и лосось.
Как передаёт «Москва 24», в первом полугодии этого года спрос на чипсы в Москве вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
А опрос Rambler&Co показал, что наиболее популярными подарками с огорода для россиян стали томаты и огурцы, кабачки и яблоки.
Ранее опрос коммуникационного агентства PR Perfect показал, что большинство россиян предпочитает не менять свои планы в пятницу 13-е.
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Как передаёт «Москва 24», в первом полугодии этого года спрос на чипсы в Москве вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
А опрос Rambler&Co показал, что наиболее популярными подарками с огорода для россиян стали томаты и огурцы, кабачки и яблоки.
«Самый популярный урожай — томаты, их оставляют у себя 29% огородников. Второе место занимают огурцы, третье — картошка. Те самые кабачки из народного юмора отметили всего 9% дачников. Яблоки и ягоды составляют меньшую часть «сезонной корзины» — 9 и 4% соответственно», — приводит RT текст соответствующего исследования.
Ранее опрос коммуникационного агентства PR Perfect показал, что большинство россиян предпочитает не менять свои планы в пятницу 13-е.
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Мелисса Тимофеева