Стал известен самый популярный вкус чипсов у москвичей

Доктор технических наук, заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова заявила, что одним из признаков, свидетельствующих о том, что через веб-камеру ноутбука производиться слежка, или к устройству подключились, является мигание лампочки камеры.