Летом в Черноголовке завершат благоустройство зоны отдыха «Южное озеро»

Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Московской области
Летом в городе Черноголовка завершат благоустройство зоны отдыха «Южное озеро», об этом сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Московской области.
«Здесь предусмотрен внушительный объем работ — будут детские, спортивные площадки, теннисные корты, пешеходные и велодорожки, лыжно-беговая трасса, благоустроенная береговая линия с новыми пляжем, пирсами и смотровой площадкой», — сообщил посетивший «Южное озеро» губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Московской области
Он также отметил, что сейчас в строительных работах принимает участие 50 человек, однако, их количество планируют увеличить, чтобы успеть завершить обустройство зоны отдыха уже к середине июля.
Уточняется, что реализуемый проект предусматривает создание комфортной среды с максимальным сохранением природного облика территории черноголовского пляжа.
Проект «Южного озера» делит территорию на 3 основные функциональные зоны: прогулочную, пляжную и спортивную.
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Евгения Парфентьева