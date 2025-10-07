Летом власти Петербурга получили более 300 заявок на уличные выступления

07 октября 2025, 14:15

Фото: iStock/romanevgenev

С 1 июня по 31 августа музыканты, поэты и художники подали в Комитет по культуре Санкт-Петербурга 319 заявок на проведение уличных выступлений. Об этом сообщили в ведомстве.





Отмечается, что музыканты не должны исполнять композиции с матом, призывами к войне и экстремизму, пропагандой наркотиков, алкоголя и насилия и превышать допустимый уровень шума. При этом все выступления должны проводиться в рамках заявленного расписания.





«Все заявки уличные музыканты подают через портал "Культура Петербурга". Тут можно посмотреть карту с доступными местами, при этом на ресурсе указано и свободное время для выступлений, и конкретные параметры. Так, на Якорной площади в Кронштадте разрешены барабаны. А на площади Искусств, например, нельзя использовать усилители звука», — сообщает «Петербургский дневник».