Летом власти Петербурга получили более 300 заявок на уличные выступления
С 1 июня по 31 августа музыканты, поэты и художники подали в Комитет по культуре Санкт-Петербурга 319 заявок на проведение уличных выступлений. Об этом сообщили в ведомстве.
Отмечается, что музыканты не должны исполнять композиции с матом, призывами к войне и экстремизму, пропагандой наркотиков, алкоголя и насилия и превышать допустимый уровень шума. При этом все выступления должны проводиться в рамках заявленного расписания.
«Все заявки уличные музыканты подают через портал "Культура Петербурга". Тут можно посмотреть карту с доступными местами, при этом на ресурсе указано и свободное время для выступлений, и конкретные параметры. Так, на Якорной площади в Кронштадте разрешены барабаны. А на площади Искусств, например, нельзя использовать усилители звука», — сообщает «Петербургский дневник».
По словам депутата Законодательного собрания Петербурга Дениса Четырбока, закон, регулирующий деятельность уличных музыкантов, появился после жалоб горожан на круглосуточную громкую музыку. Однако сейчас, по его словам, подобных обращений не поступает.