Дети из каширского духового оркестра выступили в финале престижного конкурса
Каширский детский духовой оркестр «Сибемольки» под руководством Ильи Соколова выступил в финале регионального конкурса «Таланты Первых Подмосковья», который состоялся в Долгопрудном. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
«Юные музыканты достойно представили муниципалитет на этом важном и престижном мероприятии, показав высокий уровень мастерства и творческий потенциал. Выступление коллектива вызвало аплодисменты и положительные отзывы», – отметили в администрации.
Как сообщила руководитель муниципального отделения «Движения Первых» Ангелина Фетисова, оркестр пригласили принять участие в гала-концерте, который состоится 18 октября.