Дети из каширского духового оркестра выступили в финале престижного конкурса

06 октября 2025, 16:05

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Каширский детский духовой оркестр «Сибемольки» под руководством Ильи Соколова выступил в финале регионального конкурса «Таланты Первых Подмосковья», который состоялся в Долгопрудном. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.







«Юные музыканты достойно представили муниципалитет на этом важном и престижном мероприятии, показав высокий уровень мастерства и творческий потенциал. Выступление коллектива вызвало аплодисменты и положительные отзывы», – отметили в администрации.