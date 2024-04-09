Участники СВО получат приоритет при регистрации на авиарейсы

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Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и операторам аэропортов приоритетно обслуживать пассажиров — участников СВО. Об этом информирует РБК, ссылаясь на телеграмму федерального агентства.
В телеграмме, подписанном руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым, указывается необходимость предоставления приоритета этой категории пассажиров во время регистрации на рейсы, а также прохождении контроля в аэропортах.
Помимо этого, агентство просит исключить случаи некорректного общения персонала с военнослужащими, грамотно и достоверно проконсультировать их по возникающим вопросам, а также оказывать им содействие на каждом этапе перевозки.
При регистрации военных с ограниченной подвижностью в салоне Росавиация призвала обеспечить им самые комфортные места с учетом требований безопасности полетов.
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Помимо этого, агентство просит исключить случаи некорректного общения персонала с военнослужащими, грамотно и достоверно проконсультировать их по возникающим вопросам, а также оказывать им содействие на каждом этапе перевозки.
При регистрации военных с ограниченной подвижностью в салоне Росавиация призвала обеспечить им самые комфортные места с учетом требований безопасности полетов.
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Алина Юрчак