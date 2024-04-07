В Новосибирской области избили участника СВО, который защитил работницу кафе

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В Новосибирской области инцидент в кафе, в котором участвовал военный, закончился уголовным делом, сообщает управление Следственного комитета Российской Федерации по этому региону.
Как сообщает пресс-службе СК РФ, инцидент имел место в селе Репьево, где посетители кафе совершили «противоправные действия» в отношении сотрудницы. В ответ на это вмешался участник специальной военной операции. Это привело к конфликту между ним и другими мужчинами.
В ходе столкновения военный нанес удар одному из мужчин, что привело к его телесным повреждениям, сообщается в официальном заявлении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.
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В ходе столкновения военный нанес удар одному из мужчин, что привело к его телесным повреждениям, сообщается в официальном заявлении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.
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Артем Кузьмин