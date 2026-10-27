«Лежать плашмя»: Молодежь массово заводит себе кирпичи вместо питомцев

27 октября 2026, 21:50

В Китае молодежь ухаживает за кирпичами вместо домашних животных

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Китае набирает популярность необычный тренд: молодые люди заводят себе вместо питомцев обычные кирпичи и ежедневно опрыскивают их водой, чтобы на поверхности появлялся мох. Об этом пишет The Guardian.





Споры мха уже присутствуют в воздухе, поэтому со временем кирпич начинает зеленеть. Китайские СМИ называют такие «питомцы» практически бессмертными: если забыть полить кирпич, мох засыпает, а после возобновления полива снова зеленеет.





«Никаких кошек, никаких свиданий — я начал выращивать кирпич», — написал один из владельцев.

«Никакого результата не нужно, никаких планов, не надо умолять его расцвести и сравнивать с другими», — пишут юзеры.