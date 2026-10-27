На Кубани в аэропорту нашли кота Василия

27 октября 2026, 13:26

В Краснодаре в аэропорту нашли сбежавшего из переноски кота Василия

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Дымчатого кота по кличке Василий, который сбежал в аэропорту Краснодара 23 сентября, нашли живым. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.





Инцидент произошел при погрузке багажа на рейс Краснодар — Батуми: взрослый кот выбрался из переноски, пишет РИА Новости. Очевидцы видели, как животное направилось в сторону железной дороги и поселка Знаменский к северу от аэропорта. Сотрудница аэропорта пыталась догнать кота, но потеряла его из виду среди машин и шума.



По данным пресс-службы, все это время персонал аэропорта продолжал поиски, которые не давали результатов. Сегодня сотрудницы службы наземного обслуживания услышали характерное мяуканье Василия и благодаря внимательности обнаружили питомца. Представители авиакомпании в ближайшее время свяжутся с владелицей кота и помогут организовать его перелет в Батуми в кратчайшие сроки.





«С хозяйкой кота уже удалось связаться. Она подтвердила, что найденный питомец — ее Василий. Сейчас женщина находится в Батуми, поэтому в ближайшее время за котом приедет ее сестра», — добавили в пресс-службе.